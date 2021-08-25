Общество

В скандал с захоронением бездомных собак в Волгограде втягивают догхантеров

Общество 25.08.2021 16:37
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25.08.2021 16:37


В Волгограде профильные службы проводят проверку по факту обнаружения собачьих могил около территории, где содержатся отловленные с улиц города бездомные животные. Ранее об обнаруженных останках собак сообщили волонтеры в социальных сетях. По их утверждению, в ямах были похоронены как взрослые собаки, так и щенки, которые могли скончаться из-за ненадлежащего ухода в вольерах МБУ «Северное». 
Однако в администрации Волгограда заявили, что собачьи могилы были найдены на территории, которая находится вне зоны ответственности МБУ. В мэрии заверили, что в случае естественной смерти отловленного с улицы животного на предприятии не утилизируют трупы  путем захоронения. Как требуют того ветеринарные правила, животные кремируются на территории базы МБУ «Северное». Здесь также пояснили, что представители предприятия осуществляют всяческое содействие региональному комитету ветеринарии в проведении проверки по данному факту. В настоящее время уже взяты необходимые образцы останков животных, они направлены на экспертизу. 

Между тем, история с обнаружением собачьего кладбища обернулась угрозами в адрес главного ветеринарного врача предприятия. Она уже подала заявление в правоохранительные органы из-за оскорблений, которые поступают ей со стороны людей, называющих себя зоозащитниками. Звонки и сообщения  женщина получает  с различных номеров с начала августа. Неизвестные, по ее утверждению, угрожают ей и ее детям расправой.  Запись ряда звонков уже  передана в правоохранительные органы. 

Главный ветеринарный врач предполагает, что именно эта группа лиц несколько дней назад провела раскопки на территории рядом с вольерами МБУ «Северное», а потом устроила «бучу» в соцсетях.  Она считает, что были сделаны фото останков животных, которые могли стать жертвами догхантеров совсем в других местах, не соседствующих с муниципальным учреждением. 

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