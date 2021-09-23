Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в Волгограде

Общество 23.09.2021 14:20
0
23.09.2021 14:20
Известные российские актеры просят Следственный комитет и Генпрокуратуру России разобраться в скандальной истории с захоронениями бездомных собак в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей уже несколько дней "гуляет" по просторам Instagram, где набрал уже несколько десятков тысяч просмотров.
Напомним, что в конце августа текущего года волонтеры сообщили об обнаруженных в Волгограде массовых захоронениях собак около территории, где содержатся официально отловленные с улиц города бездомные животные. По их утверждению, в ямах были похоронены как взрослые собаки, так и щенки, которые могли скончаться из-за ненадлежащего ухода в вольерах МБУ "Северное". Сообщения в социальных сетях были проиллюстрированы шокирующими фотографиями. В администрации Волгограда в ответ на это заявили, что собачьи могилы были найдены на территории, которая находится вне зоны ответственности МБУ. Власти также пояснили, что представители предприятия осуществляют всяческое содействие региональному комитету ветеринарии в проведении проверки по данному факту. Тогда сообщалось, что образцы останков животных направлены на экспертизу. О ее результатах ничего неизвестно.
"От председателя Следственного комитета, от Генпрокурора требую как налогоплательщик, как отец 3 детей и владелец 5 собак, требую взять под личный контроль это расследование...", - говорит в своем обращении актер театра и кино Алексей Серебряков. В свою очередь известный телеведущий Михаил Ширвиндт просит следствие найти и наказать виновных. Актриса Алена Хмельницкая, которая также выступила в этом видеообращении, не понимает, почему бездействуют власти Волгограда и призывает всех, кто хочет выступить против жестокости, подписать соответствующую петицию. Коллег по цеху поддержали также актеры Алексей Чадов, Татьяна Лютаева, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев.
Реклама
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровне23.09.2021 14:13
Общество 23.09.2021 14:13
В Волгоградской облдуме озаботились отсутствием оправдательных приговоров в судах23.09.2021 12:13
Общество 23.09.2021 12:13
В Волгограде зампрокурора вступился за бездомную девушку-сироту23.09.2021 10:18
Общество 23.09.2021 10:18
Министр энергетики РФ Шульгинов прилетел в Волгоградскую область23.09.2021 09:47
Общество 23.09.2021 09:47
В Волгограде 1% жилых домов не готовы к отопительному сезону23.09.2021 09:43
Общество 23.09.2021 09:43
Фонд капремонта Волгоградской области требует изменить закон из-за подорожания стройматериалов23.09.2021 08:31
Общество 23.09.2021 08:31
В УФСБ по Волгоградской области произошла смена руководства22.09.2021 21:29
Общество 22.09.2021 21:29
«Привился ради детей»: в Волгоградской области от коронавируса скончался руководитель известного ансамбля22.09.2021 19:32
Общество 22.09.2021 19:32
В Волгограде наблюдатели от СРЗП заразили коронавирусом кандидата-единоросса22.09.2021 18:22
Общество 22.09.2021 18:22
Главный тренер волгоградского «Ротора» судится с Facebook из-за своей фамилии22.09.2021 16:21
Общество 22.09.2021 16:21
Победителей акции «Безопасный шопинг #вместепротивСovid» приглашают за призами22.09.2021 16:01
Общество 22.09.2021 16:01
Строительство моста через ерик Осинки под Волгоградом вошло в активную фазу22.09.2021 15:37
Общество 22.09.2021 15:37
Дачникам на заметку: что делать, если СНТ накопило долги за электричество22.09.2021 15:05
Общество 22.09.2021 15:05
Морозившую и топившую волгоградцев УК лишают лицензии22.09.2021 15:04
Общество 22.09.2021 15:04
Металлические гаражи не попали под амнистию в Волгограде22.09.2021 15:02
Общество 22.09.2021 15:02
Реклама