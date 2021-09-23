Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в Волгограде





Известные российские актеры просят Следственный комитет и Генпрокуратуру России разобраться в скандальной истории с захоронениями бездомных собак в Волгограде . Как сообщает ИА "Высота 102", видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей уже несколько дней "гуляет" по просторам Instagram, где набрал уже несколько десятков тысяч просмотров.

Напомним, что в конце августа текущего года волонтеры сообщили об обнаруженных в Волгограде массовых захоронениях собак около территории, где содержатся официально отловленные с улиц города бездомные животные. По их утверждению, в ямах были похоронены как взрослые собаки, так и щенки, которые могли скончаться из-за ненадлежащего ухода в вольерах МБУ "Северное". Сообщения в социальных сетях были проиллюстрированы шокирующими фотографиями. В администрации Волгограда в ответ на это заявили, что собачьи могилы были найдены на территории, которая находится вне зоны ответственности МБУ. Власти также пояснили, что представители предприятия осуществляют всяческое содействие региональному комитету ветеринарии в проведении проверки по данному факту. Тогда сообщалось, что образцы останков животных направлены на экспертизу. О ее результатах ничего неизвестно.

"От председателя Следственного комитета, от Генпрокурора требую как налогоплательщик, как отец 3 детей и владелец 5 собак, требую взять под личный контроль это расследование...", - говорит в своем обращении актер театра и кино Алексей Серебряков. В свою очередь известный телеведущий Михаил Ширвиндт просит следствие найти и наказать виновных. Актриса Алена Хмельницкая, которая также выступила в этом видеообращении, не понимает, почему бездействуют власти Волгограда и призывает всех, кто хочет выступить против жестокости, подписать соответствующую петицию. Коллег по цеху поддержали также актеры Алексей Чадов, Татьяна Лютаева, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев.