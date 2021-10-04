В горпитомнике Волгограда сняли карантин по чуме собак





Карантин по чуме плотоядных животных отменен на территории пункта передержки безнадзорных собак МБУ «Северное» на улице Куприна, 164. Ограничительные меры сняты в связи с завершением оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области.

Карантин по чуме плотоядных животных (чуме собак) был объявлен 21 сентября приказом №347а облкомветеринарии. В нем отмечалось, что ограничительные меры могут отменить не ранее, чем через 10 дней после последнего случая выздоровления или падежа животных от чумы и получения отрицательного результата вирусологического исследования.

Документ был опубликован 24 сентября, в нем карантин устанавливался по адресу проезд Дорожников, 1. Примечательно, что приказ о его отмене, в котором содержится ссылка на приказ №347а, распространяется уже на пункт передержки по улице Куприна, 164. Рядом с этой территорией в августе были найдены останки собак. Власти тогда заявляли, что массовые захоронения животных нашли на участке, не подведомственном МБУ «Северное».

В сентябре знаменитые российские актеры обратились в СК РФ и Генпрокуратуру РФ с требованием разобраться в этой скандальной истории и найти виновных. На ситуацию обратила внимание и глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее данным, у мертвых собак обнаружены опасные вирусы. Захороненные животные были переданы физическим лицам, что можно отследить по биркам. «Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют, – отметила Радионова в своем Instagram. – Тем не менее, причастность МБУ «Северное» к захоронениям пока не доказана. Этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция».

Как стало известно «Высоте 102», природоохранным ведомством действительно направлены в адрес руководства ГУ МВД России по Волгоградской области материалы для принятия мер по установлению признаков преступления по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Справка. Чума собак (чума плотоядных, болезнь Карре) — острая или подострая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков. Чума известна со времён одомашнивания собак. Распространена повсеместно.