Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собак





Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила территориальному подразделению ведомства провести проверку в отношении МБУ «Северное» после скандальной истории с захоронением собак вблизи горпитомника. Об этом Радионова сообщила в своем официальном аккаунте Instagram.

«История как будто из фильма ужасов, но на самом деле — из Ворошиловского района Волгограда, – написала Радионова. – Там обнаружили место массового захоронения животных рядом с МБУ «Северное». Найдено 8 свежевырытых ям глубиной 2,5 м, шириной 1 м. Из одной ямы извлекли два трупа взрослых собак, один труп щенка. На ушах взрослых собак обнаружены бирки голубого цвета с номерами 0423 и 0529 на одной стороне и надписью МБУ «Северное» — на другой».

Согласно опубликованным главой Росприроднадзора данным, у мертвых собак обнаружены опасные вирусы. Захороненные животные были переданы физическим лицам, что можно отследить по биркам. «Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют, – отметила Радионова в публикации. – Тем не менее, причастность МБУ «Северное» к захоронениям пока не доказана. Этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция».

Как стало известно «Высоте 102», природоохранным ведомством действительно направлены в адрес руководства ГУ МВД России по Волгоградской области материалы для принятия мер по установлению признаков преступления по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Напомним, в конце августа 2021 года волонтеры сообщили об обнаруженных в Волгограде массовых захоронениях собак возле территории, где содержатся официально отловленные с улиц города бездомные животные. По их утверждению, они могли скончаться из-за ненадлежащего ухода в вольерах МБУ «Северное». В мэрии заявили, что собачьи могилы были найдены на земле, которая находится вне зоны ответственности МБУ. Власти также пояснили, что представители предприятия содействуют региональному комитету ветеринарии в проведении проверки по данному факту. Тогда сообщалось, что образцы останков животных направлены на экспертизу, о ее результатах ничего неизвестно.

Несколько дней назад ряд российских артистов попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру России разобраться в скандальной истории . Видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей вторую неделю «гуляет» по просторам Instagram, где набрал десятки тысяч просмотров.