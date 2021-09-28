Расследования

Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собак

Расследования 28.09.2021 15:16
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28.09.2021 15:16


Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила территориальному подразделению ведомства провести проверку в отношении МБУ «Северное» после скандальной истории с захоронением собак вблизи горпитомника. Об этом Радионова сообщила в своем официальном аккаунте Instagram.
«История как будто из фильма ужасов, но на самом деле — из Ворошиловского района Волгограда, – написала Радионова. – Там обнаружили место массового захоронения животных рядом с МБУ «Северное». Найдено 8 свежевырытых ям глубиной 2,5 м, шириной 1 м. Из одной ямы извлекли два трупа взрослых собак, один труп щенка. На ушах взрослых собак обнаружены бирки голубого цвета с номерами 0423 и 0529 на одной стороне и надписью МБУ «Северное» — на другой».
Согласно опубликованным главой Росприроднадзора данным, у мертвых собак обнаружены опасные вирусы. Захороненные животные были переданы физическим лицам, что можно отследить по биркам. «Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют, – отметила Радионова в публикации. – Тем не менее, причастность МБУ «Северное» к захоронениям пока не доказана. Этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция».
Как стало известно «Высоте 102», природоохранным ведомством действительно направлены в адрес руководства ГУ МВД России по Волгоградской области материалы для принятия мер по установлению признаков преступления по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Напомним, в конце августа 2021 года волонтеры сообщили об обнаруженных в Волгограде массовых захоронениях собак возле территории, где содержатся официально отловленные с улиц города бездомные животные. По их утверждению, они могли скончаться из-за ненадлежащего ухода в вольерах МБУ «Северное». В мэрии заявили, что собачьи могилы были найдены на земле, которая находится вне зоны ответственности МБУ. Власти также пояснили, что представители предприятия содействуют региональному комитету ветеринарии в проведении проверки по данному факту. Тогда сообщалось, что образцы останков животных направлены на экспертизу, о ее результатах ничего неизвестно.
Несколько дней назад ряд российских артистов попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру России разобраться в скандальной истории. Видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей вторую неделю «гуляет» по просторам Instagram, где набрал десятки тысяч просмотров.
Помимо того, в минувшую пятницу на территории пункта передержки безнадзорных животных МБУ «Северное» по адресу проезд Дорожников, 1 был объявлен карантин по чуме плотоядных животных. Его могут отменить не ранее, чем через 10 дней после последнего случая выздоровления или падежа животных от чумы и получения отрицательного результата вирусологического исследования.

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