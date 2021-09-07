Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили кражу имущества завода-банкрота





Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили расхищение имущества с ЗАО «Волгоградский завод металлоконструкций и монтажных заготовок», задолжавшего энергетикам 11,79 млн. руб. Представители энергокомпании оказались в нестандартной для себя роли детективов в ходе осмотра территории завода-банкрота на предмет сохранности имущества. В сопровождении конкурсного управляющего, они заметили группу неизвестных, которые грузили на КАМАЗ дорогостоящее оборудование. Также злоумышленники разбирали на стройматериалы производственные здания, к вывозу уже были готовы более 60 поддонов с кирпичом.

Вызванные на место происшествия сотрудники органов охраны правопорядка констатировали признаки преступления по статье 158 УК «Кража». Проводится проверка. Техника, использовавшаяся для вывоза и демонтажа, изъята и находится под охраной.

«Благодаря оперативным действиям наших сотрудников большую часть имущества предприятия-банкрота удалось сохранить, – отметили в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта».– В ходе конкурсной процедуры оно будет реализовано, и вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности за электроэнергию. К сожалению, у нас есть основания предполагать, что это не первый случай хищения на территории данного предприятия. Уверены, полиция поможет вернуть похищенное, и все средства будут направлены в энергосистему региона и на расчеты с поставщиками электроэнергии».

В отношении ЗАО «ВЗММЗ» была инициирована процедура банкротства, которая перешла в стадию конкурсного управления в июне 2021 года. Завод накопил в общей сложности 12,3 млн. руб. кредиторской задолженности, с заявлением о признании его банкротом выступила налоговая инспекция.