



В период весенних школьных каникул железнодорожники и транспортные полицейские усилили профилактическую работу среди несовершеннолетних - на травмоопасных участках Приволжской магистрали, расположенных в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, организовывались совместные рейды. Главная цель – проведение разъяснительной работы с нарушителями, пренебрегающими правилами безопасного поведения в зоне движения поездов.

В частности, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в Волгоградском регионе были обследованы места несанкционированных переходов в районе станций Шпалопропитка, Трубная и Чир.

В ходе рейдов специалисты выявили 13 человек, пересекавших железнодорожные пути в неустановленном месте. Местным жителям напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также раздали тематические памятки. Кроме того, участники рейда проверили наличие информационных знаков и плакатов, а также техническое состояние пешеходных и подземных переходов через железную дорогу.

В 2020 году на станциях ПривЖД было зафиксировано два случая травмирования несовершеннолетних, а с начала 2021-го – ни одного. Согласно статистике, чаще всего к травмированию подростков приводят их невнимательность, отсутствие контроля со стороны взрослых, а также прослушивание музыки в наушниках при переходе железнодорожных путей.