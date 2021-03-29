Волгоградские железнодорожники и транспортные полицейские усилили профилактическую работу в период школьных каникул
Общество 29.03.2021 15:26 Новости компаний
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29.03.2021 15:26 Новости компаний
В период весенних школьных каникул железнодорожники и транспортные полицейские усилили профилактическую работу среди несовершеннолетних - на травмоопасных участках Приволжской магистрали, расположенных в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, организовывались совместные рейды. Главная цель – проведение разъяснительной работы с нарушителями, пренебрегающими правилами безопасного поведения в зоне движения поездов.
В частности, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в Волгоградском регионе были обследованы места несанкционированных переходов в районе станций Шпалопропитка, Трубная и Чир.
В ходе рейдов специалисты выявили 13 человек, пересекавших железнодорожные пути в неустановленном месте. Местным жителям напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также раздали тематические памятки. Кроме того, участники рейда проверили наличие информационных знаков и плакатов, а также техническое состояние пешеходных и подземных переходов через железную дорогу.
В 2020 году на станциях ПривЖД было зафиксировано два случая травмирования несовершеннолетних, а с начала 2021-го – ни одного. Согласно статистике, чаще всего к травмированию подростков приводят их невнимательность, отсутствие контроля со стороны взрослых, а также прослушивание музыки в наушниках при переходе железнодорожных путей.
Железнодорожники и транспортные полицейские призывают родителей провести разъяснительную работу с детьми и обратить внимание на то, где они гуляют в свободное время.
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