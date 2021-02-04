Происшествия

«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)

Происшествия 04.02.2021 20:37
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04.02.2021 20:37




Жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением о жестоком убийстве бездомных собак. Как рассказала ИА «Высота 102» Валентина Бахвалова, в ночь на 30 января жители домов №№4 и 5 по ул. Кастерина на Спартановке услышали визги и стоны собак. Одна из жительниц выскочила на улицу, где увидела страшную картину. «У сарайчика, где жили биркованные добрые собаки, хрипел окровавленный Маркиз. Его пытались убить, выстрелив в морду, шею и туловище. У Маркиза всего три лапки, он просто не мог убежать от своих убийц», - рассказывает свидетельница Зоя Кузьминична. Маркиза отвезли в ветеринарную клинику – его удалось спасти. Ветеринары выдали заключение, согласно которому, животное получило огнестрельные ранения, возможно, из травматического пистолета. Кроме того, выяснилось, что собаку еще жестоко избивали – удары были нанесены по голове и туловищу. 

А с двумя другими собаками ночным садистам расправиться удалось. В страшных муках умерли биркованные псы Боря и Рекс. «Ни Боря, ни Рекс никогда не нападали на людей, они к ним и не подходили, боялись, и как оказалось, не зря», - плачут женщины. «Собак убивали по всем правилам охоты – слежка, травля в локации домов по ул. Кастерина №2 и №4, - утверждают очевидцы. – Их трупы нашли около домов №26 и №30 по ул. Николая Отрады. Место, где расправлялись с беззащитными животными, все залито кровью и разлетевшимися мозгами животных». 
Еще одну собаку волгоградцы не нашли. То ли Тобику удалось убежать, то ли убили его, настигнув далеко от домов. 

По словам зоозащитников, эту бойню могла спровоцировать публикация ИА «Высота 102» о происшествии с покусанной собакой девочкой. «У нас много неадекватных людей, которым хочется сказать: «Господа, вы звери?». Расправляться с животными у нас запрещено законом, и за это преступление нужно отвечать. У нас есть, слава Богу, законные способы удаления с улиц агрессивных собак. Тем более, что после этого происшествия сюда приезжали сотрудники службы отлова, но не нашли ни собак без бирок, ни ту, которая, по утверждению мамы школьницы, покусала ребенка. Описать ее приметы толком никто так и не смог. Но неизвестные садисты посчитали это достаточным поводом для того, чтобы устроить кровавую бойню», - говорит Валентина. 

На месте убийства собак уже побывал участковый, который составил протокол. В заявлении Валентина Бахвалова просит также провести проверку законности комментариев на сайте ИА «Высота 102», авторы которых призывают к расстрелу животных.
Между тем, зоозащитники отмечают в последнее время повысившийся градус агрессии по отношению к бездомным собакам. В различных районах Волгограда отмечены случаи отравления собак - животные умирают в страшных муках. Жители Тулака рассказали ИА "Высота 102", что неизвестные насыпали битое стекло в том месте, где ночуют биркованные собаки. "Раньше в городе устанавливали баннеры, которые призывали к гуманному отношению к животным. Сейчас их нет. Ненависть может привести к тому, что мы потеряем право называть себя людьми", - такое обращение попросила передать волгоградцам жительница дома №7 по улице Тулака Людмила. 
Напомним, с начала 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий отлов собак с последующим убийством. Умерщвление разрешается только для прекращения страданий смертельно больного животного.
Отловом бездомных собак в Волгограде по заявкам жителей занимается специализированная муниципальная служба. Ежедневно на базу предприятия  «Горпитомник» привозят по 10-15 собак. Всего в приюте могут содержаться до 700 животных. Ветеринары прививают и стерилизуют питомцев. После 10-дневной реабилитации дворняг выпускают в привычную среду обитания. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством. 
Кроме того, в этом году две некоммерческие организации – «Лисена» и «Твори добро» - выиграли гранты из бюджета на обращение с бездомными собаками. Полученные деньги фонды направят на устройство дополнительных вольеров, прием отловленных муниципальной службой животных, а также их стерилизацию.

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