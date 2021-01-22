Общество

Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцев

Общество 22.01.2021 17:44
0
22.01.2021 17:44


В МКП "Горпитомник" готовятся к открытию новых вольеров. Как рассказали ИА «Высота 102» в МКП «Горпитомник», сейчас учреждение заполнено менее чем наполовину - здесь содержатся 258 собак. Для комфортного пребывания созданы все условия. Животные, находящиеся здесь не первый день и прошедшие все необходимые процедуры, выглядят сытыми и упитанными. 
«Мы можем содержать свободно 500 особей, а в связи с появлением нового вольера, то и 600-700 животных», - рассказала главный ветеринарный врач участка отлова и содержания животных МБУ «Северное» Гуля Горбунова.

Взрослые собаки, попавшие в отлов, проходят десятидневный карантин, а щенки находятся на содержании до 9-месячного возраста. Ежедневно жизнерадостных хвостиков осматривает ветврач. Взрослых животных кормят два раза в день, щенков чаще - три раза. В МКП «Горпитомник» каждое животное проходит кастрацию или стерилизацию, получает прививку от бешенства и бирку синего цвета, которая крепится на ухе. После завершения 10-дневной реабилитации питомцев выпускают на волю. 

«Они совершенно безопасны для общества. У собаки происходит гормональный сбой, поэтому она не проявляет агрессию,» - объяснила Гуля Горбунова.
За время реабилитации в приюте некоторым питомцам улыбается удача - они находят новых хозяев и лишаются статуса беспризорника. По словам специалистов «Горпитомника», ежемесячно около 100 таких счастливчиков находят новый дом. Если и вы хотите завести себе четвероногого друга, подарить ему свою любовь и окружить заботой, то просто позвоните на телефон диспетчерской учреждения по номеру: 56-11-49.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
22.01.2021 17:52
Общество 22.01.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 16:12
Общество 22.01.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 14:16
Общество 22.01.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 13:52
Общество 22.01.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 11:55
Общество 22.01.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 09:30
Общество 22.01.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 21:29
Общество 21.01.2021 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 18:28
Общество 21.01.2021 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 17:08
Общество 21.01.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 16:13
Общество 21.01.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 15:48
Общество 21.01.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2021 11:54
Общество 21.01.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 08:22
Общество 21.01.2021 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2021 15:15
Общество 20.01.2021 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2021 15:04
Общество 20.01.2021 15:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабженияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцевСмотреть фотографии
17:09
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в ПодмосковьеСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете летСмотреть фотографии
16:12
Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделкаСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человекСмотреть фотографии
15:06
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протезСмотреть фотографии
13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
12:55
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальныйСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатораСмотреть фотографии
09:30
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без теплаСмотреть фотографии
09:29
В центре Волгограда потушили пожар в кафеСмотреть фотографии
08:59
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадницаСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погодыСмотреть фотографии
18:16
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протоколСмотреть фотографии
17:08
Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два годаСмотреть фотографии
16:42
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтернатаСмотреть фотографии
16:33
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:43
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:40
От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креативаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 