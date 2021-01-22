

В МКП "Горпитомник" готовятся к открытию новых вольеров. Как рассказали ИА «Высота 102» в МКП «Горпитомник», сейчас учреждение заполнено менее чем наполовину - здесь содержатся 258 собак. Для комфортного пребывания созданы все условия. Животные, находящиеся здесь не первый день и прошедшие все необходимые процедуры, выглядят сытыми и упитанными.

«Мы можем содержать свободно 500 особей, а в связи с появлением нового вольера, то и 600-700 животных», - рассказала главный ветеринарный врач участка отлова и содержания животных МБУ «Северное» Гуля Горбунова.





Взрослые собаки, попавшие в отлов, проходят десятидневный карантин, а щенки находятся на содержании до 9-месячного возраста. Ежедневно жизнерадостных хвостиков осматривает ветврач. Взрослых животных кормят два раза в день, щенков чаще - три раза. В МКП «Горпитомник» каждое животное проходит кастрацию или стерилизацию, получает прививку от бешенства и бирку синего цвета, которая крепится на ухе. После завершения 10-дневной реабилитации питомцев выпускают на волю.





«Они совершенно безопасны для общества. У собаки происходит гормональный сбой, поэтому она не проявляет агрессию,» - объяснила Гуля Горбунова.

За время реабилитации в приюте некоторым питомцам улыбается удача - они находят новых хозяев и лишаются статуса беспризорника. По словам специалистов «Горпитомника», ежемесячно около 100 таких счастливчиков находят новый дом. Если и вы хотите завести себе четвероногого друга, подарить ему свою любовь и окружить заботой, то просто позвоните на телефон диспетчерской учреждения по номеру: 56-11-49.







