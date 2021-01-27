Общество

«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницу

Общество 27.01.2021 16:12
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27.01.2021 16:12


Беспризорное животное напало на 13-летнюю девочку в районе Спартановки. Об этом рассказала ИА «Высота 102» мама пострадавшей. По словам женщины, её дочь Яна (имя изменено) гуляла с подругой в районе гостиницы «Старт». Девочки засобирались домой и уже начали переходить оживленную дорогу, когда мимо промчался автомобиль. За ним с лаем бежала стая собак. Одна из них резко изменила направление и бросилась на девочку. 
На помощь ребенку пришли пожилые женщины, которые стали размахивать сумками и в итоге отогнали дворнягу. В состоянии шока Яна пришла домой, где и осознала, что произошло. «Были видны ужасные следы от клыков. 8 часов кровь не могли остановить!», - вспоминает мама девочки.

Женщина незамедлительно повезла дочь в травмпункт, где ее ногу осмотрели. Глубокую рану от укуса врач посоветовал обрабатывать, а также прописал курс уколов от бешенства.
"Сейчас дочь уже нормально себя чувствует, но с бездомными животными что-то нужно делать", - отметила мать девочки.
По ее словам, обитающие на Спартановке собаки не кажутся милыми пушистиками, скорее наоборот. Практически все они достаточно крупные, без чипов, подтверждающих их безопасность. Родители школьницы уже написали обращение в мэрию с просьбой решить вопрос с безопасностью жителей района. 
В администрации города мгновенно отреагировали и связались со службой по отлову бездомных животных. Сотрудники муниципальной организации дозвонились до родственников пострадавшей и договорились, что специалисты приедут на место происшествия и заберут нечипированных собак в питомник. 
Отлов бездомных собак в Волгограде ведется ежедневно. В случае проявления агрессии со стороны животного, следует незамедлительно сообщить об этом в профильную службу по телефону: 56-11-49. Горячая линия принимает звонки в рабочее время  с понедельника по пятницу. В круглосуточном режиме заявки принимаются  на электронный адрес учреждения:  otlov34@yandex.ru 
Также заявку можно подать на электронный адрес департамента городского хозяйства администрации Волгограда: Gh_Gh@volgadmin.ru. Необходимо указать: адрес и контактный телефон заявителя; конкретное место обитания безнадзорных животных, их количество. Выезд бригад мобильных групп осуществляется ежедневно на основании заявок  с указанными адресами и контактными данными обратившихся жителей.

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