Власти Волгоградской области поделились планами по снижению цен на еду





Меры по стабилизации цен на продукты питания были рассмотрены накануне на рабочем совещании, в котором приняли участие заместитель губернатора - председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев, заместитель губернатора – председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов, представители торговых сетей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия с поставщиками, производителями и торговыми организациями, наличия товаров и минимизации торговых наценок.

«На территории Волгоградской области в постоянном режиме проводится мониторинг ситуации на продовольственном рынке: отслеживаются товарные запасы и ценовая политика, в первую очередь, на продукцию первой необходимости и продукты питания, — отметил Олег Николаев. — Выстроено тесное взаимодействие всех участников рынка, совместная работа уже позволила снизить торговую наценку на социально значимые товары. Все решения, которые принимаются сейчас на федеральном уровне для стабилизации цен, будут в полном объеме выполнены в регионе».

Было отмечено, что в Волгоградской области средняя цена на яйцо куриное, сахар-песок и ряд других товаров остаются ниже среднего показателя по Российской Федерации и ЮФО. Например, по итогам ноября подсолнечное масло в регионе стоило в среднем на 9% меньше.

Остановить рост и снизить цены призваны дополнительные решения, которые сегодня государство прорабатывает и принимает в части производства сельхозпродукции. Так, Василий Иванов проинформировал, что в следующем году на 10% в регионах России, в том числе и Волгоградской области, увеличат площади, занятые сахарной свеклой. Кроме того, на федеральном уровне вводятся пошлины и квоты на реализацию за пределы РФ подсолнечника и зерна, что благоприятно повлияет на внутрироссийские цены. Увеличат господдержку мукомольным и хлебопекарным предприятиям — им компенсируют часть затрат для снижения цены на конечный продукт.

На совещании представитель гипермаркета «Ашан» отчиталась о снижении со вчерашнего дня в этой торговой сети стоимости сахара до 46 рублей, подсолнечного масла - до 110 рублей за литр.



