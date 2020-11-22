В Волгоградской области зафиксирована новая тенденция в коронавирусной статистике

Общество 22.11.2020 12:07
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22.11.2020 12:07
Диагноз коронавирусной инфекции за минувшие сутки был установлен у 234 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также стало известно еще о трех скончавшихся от этой инфекции. Всего в регионе 275 человек умерли от COVID-19.
Между тем, напомним, в последние дни и недели в регионе наблюдался ежесуточный рост случаев коронавируса. Например, накануне это количество достигало 238, ранее – 235 и т.д. Теперь увеличение количества заболевших перестало быть тенденцией и можно говорить о противоположном явлении. Другой вопрос - будет ли оно краткосрочным или более-менее постоянным.
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