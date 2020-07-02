



В Волгограде объявлены торги для последующего ремонта спортшколы №1 Ворошиловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на проведение работ в учреждении, в котором дети занимаются спортивной гимнастикой, выделены средства из областного бюджета.

Подрядчик должен будет усилить основные конструкции здания. Обновлению также подлежат спортивные залы, большой холл и помещение перед лестницей, раздевалки, входная группа, тренерские, комнаты технического персонала, лестницы, подвал, оздоровительный центр, санузел.





Ранее муниципалитет за счет средств областного бюджета выполнил геологические и геодезические изыскания грунта на участке, провел инженерное и инструментальное обследование строительных конструкций и инженерных систем здания, а также подготовил проектную и рабочую документацию. В том числе был составлен подробный перечень дефектов. Обследования не выявившее критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению объекта, однако оно показало, что зданию требуется проведение капитального ремонта.

Спортивная школа №1, расположенная на улице Пугачевской, 8а, была построена в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. В школе никогда не проводился капитальный ремонт. В настоящее время в учреждении занимаются 252 юных спортсмена.

Напомним, в октябре прошлого года на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась с Владимиром Путиным своим отчаянием по поводу плохого состояния спортзала СДЮШОР №1 . «Спортивная школа спортивной гимнастики, где я ещё тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришёл просто в отвратительное состояние, он требует ремонта», - сказала тогда Елена Исинбаева. Президент пообещал отдельно позаниматься вопросом.

Елена Исинбаева – одна из соавторов внесения изменений в Конституцию России. В феврале текущего года на заседании рабочей группы по подготовке поправок титулованная спортсменка поблагодарила президента Владимира Путина за приобщение ее к важному делу и заявила, что наконец-то прочитала основной закон страны , а «до этого как-то руки не доходили». «Я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем», - сказал Елена Исинбаева.



