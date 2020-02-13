Политика 13.02.2020 19:18
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13.02.2020 19:18
Откровенное признание Елена Исинбаева сделала сегодня на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеоматериал Кремля, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом поблагодарила президента за включение ее в рабочую группу и заявила, что наконец-то прочитала Основной закон страны, а «до этого как-то руки не доходили». «Я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем», - сказал Елена Исинбаева, несколько разрядив обстановку в зале.
В начале года глава государства внес в Государственную думу проект о поправках в Конституцию. Документ был поддержан депутатами в первом чтении.
В состав рабочей группы по разработке предложений по внесению поправок в Конституцию РФ от Волгоградской области, помимо спортсменки Елены Исинбаевой, вошла ответственный секретарь общественного поискового движения России Елена Цунаева.
Фотоскрин и видео kremlin.ru
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