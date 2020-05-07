



В Волгограде десятки памятных акций и торжественных мероприятий, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне, пройдут в дистанционном режиме – в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией муниципалитет изменил привычный формат празднования Дня Победы. Все акции организованы таким образом, чтобы жители города могли наблюдать за ними, не нарушая режима самоизоляции.

Учитывая требования Роспотребнадзора по недопущению массовых скоплений людей, в праздничные дни будет временно приостановлена возможность посещения волгоградцами и гостями города мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Соблюдение горожанами правил перемещения в условиях режима самоизоляции проконтролируют представители правоохранительных органов.

В связи с этим с 17.00 8 мая до 24.00 9 мая 2020 года на парковочных площадках рядом с Мамаевым курганом, парком Победы, Центральным стадионом, Дворцом спорта, а также на ул. Землячки в районе примыкания ко Второй Продольной магистрали будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

Принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и почтить память героев, защитивших свою страну и весь мир, волгоградцы могут дистанционно. Утром 9 мая при благоприятных погодных условиях яркие аэростаты поднимут в небо плакаты размером 10 на 15 метров. Десятки тысяч волгоградцев смогут увидеть полет воздушных шаров, не покидая своих квартир.





В течение дня в городе состоится ряд праздничных событий, в том числе Волгоград присоединится к всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», которая впервые пройдет в онлайн формате. По проспекту им. Ленина прошествует колонна военной техники и ретроавтомобили – трансляция мероприятия будет организована в эфире местных телеканалов. На время формирования и проезда колонны, а также других мероприятий, с 15.00 до 23.00 9 мая будет приостановлено движение остального транспорта по Первой продольной магистрали в границах от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова.

Также с 20.00 8 мая до 12.00 9 мая временно ограничивается движение и парковка транспорта на улицах, прилегающих к площади Павших Борцов. Волгоградцам, оставившим личные автомобили на площади Павших Борцов, а также вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта, следует заблаговременно убрать их с данных территорий. Данная площадка будет задействована для формирования колонн участников акции «Победа в каждый дом», в рамках которой во дворах многоквартирных домов, где живут ветераны, в День Победы будут организованы музыкальные поздравления.

С 10-00 до 12-00 9 мая будет временно приостановлено движение транспорта по ул. Советской в границах от ул. 13-й Гвардейской до ул. Пражской для проведения акции «Поем всем двором» у Дома Павлова.

Вместо традиционного общегородского праздничного фейерверка в этом году в день Победы фейерверки будут организованы в каждом районе города, чтобы волгоградцы могли увидеть их из окон и с балконов своих домов.



