Общество 11.02.2020 14:16
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11.02.2020 14:16
В «Концессиях теплоснабжения» отказались комментировать конфликтную ситуацию с беременной сотрудницей, которая пожаловалась на работодателя в Трудинспекцию. Об этом сегодня ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании, получившей накануне по электронной почте письмо от информагентства с просьбой ответить на вопросы по этой теме.
Сегодня редакция направила в канцелярию ООО «Концессии теплоснабжения» официальный редакционный запрос. В соответствии с федеральным законом о СМИ, организация обязана ответить на него в течение 7 дней.
Жалобу в областную госинспекцию труда первый заместитель директора ООО «Концессии теплоснабжения» Ольга Латышева направила 28 января. Она заявила о незаконных действиях руководства компании, которое, по ее мнению, нарушило ее трудовые права. Автор обращения известила трудинспекцию и об оказании на нее морального давления, что негативно повлияло на ее здоровье.
В конце ноября директор «Концессий теплоснабжения» подписал приказ о сокращении должности своего первого заместителя. А в середине декабря Ольга Латышева сообщила руководству о том, что ждет ребенка. В связи с чем, на основании ТК РФ, она попросила аннулировать решение о ее сокращении. На данное письмо директор ответил только спустя месяц – за два дня до увольнения женщины. Руководитель заявил, что нужно срочно предоставить из клиники другую справку, подтверждающую действительность ранее предоставленных документов о беременности.
Ольга Латышева данное требование выполнила, но считает действия руководства незаконными. Также она указала в жалобе, что из штатного расписания ее должность исчезла еще 18 ноября – за несколько дней до выхода приказа о ее сокращении и, собственно, за 2 месяца до ее реального увольнения. Данное обстоятельство, как полагает Ольга, тоже свидетельствует о грубых нарушениях трудового законодательства.
Благоустроенный рабочий кабинет Латышевой накануне экстренно закрыли на ремонт, все ее вещи перевезли в другое здание, примыкающее к котельной. Состояние нового рабочего места, по мнению Ольги, для беременной женщины не подходит. «Помещение плохо вентилируется, от работающей котельной ощущается постоянная вибрация, санузел находится в ужасном состоянии», - говорит Ольга. О том, что новый кабинет не соответствует требованиям СанПин, Латышева указала в письме, которое сегодня отправила директору «Концессий».
Об истинных причинах произошедшего конфликта руководство коммунального предприятия едва ли сообщит в ответе на редакционный запрос. Однако очевидно, что ущемление трудовых прав беременной женщины, оказание на нее давления не допустимы. Соответствуют ли действительности изложенные Ольгой Латышевой факты – предстоит установить инспекции по труду.
От редакции добавим, что темам охраны материнства и детства, улучшения демографии президент России Владимир Путин уделил особое внимание при озвучивании в январе Послания Федеральному собранию.
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