В Волгограде мимо музея «Россия – моя история» впервые пустят автобус





Мимо интерактивного музея «Россия - моя история» в ближайшее время впервые начнут ходить автобусы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, общественный транспорт №8А будет следовать через четыре района города - Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный и Ворошиловский. В настоящее время объявлен конкурс среди перевозчиков.

Новый маршрут оценят и жители отдаленных территорий Волгограда. От конечной «Поселок 62-й Армии» автобус направится по улицам Хрустальной, Коммунаров, Хользунова до Второй Продольной магистрали, затем повернет на проспект Жукова, доедет до улицы Комсомольской и продолжит движение по Первой Продольной до перекрестка с улицей Краснознаменской. После остановки у сквера Пушкина транспорт направится в сторону Речпорта и музея «Россия - моя история», после этого проследует по улицам Пугачевской, КИМ и Циолковского, где сейчас ходят только трамваи. Схема движения нового направления также учитывает пожелания и жителей частного сектора Ворошиловского района: маршрут проходит по улицам Огарева, Елецкой, Кузнецкой, Чигиринской, Череповецкой, Огородной, Просвещения. Конечная предусмотрена на перекрестке улиц Морфлотской и Феодосийской.























