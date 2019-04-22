В Волжском стали жить ярче





В минувшие выходные в Волжском прошли массовые субботники, в которых приняли участие и взрослые, и школьники. Работы нашлось для всех.

Как сообщает ИА «Высота 102», кроме традиционной уборки территории, был реализован также совместный проект энергетиков Волжских тепловых сетей и учащихся ДШИ «Этос». На пересечении улиц Пионерская и Мира появился яркий необычный объект.





«На углу сквера расположен опуск тепловой магистрали, где были постоянные проблемы: роспись стен запрещенными сайтами и оклейка их различной рекламой. Любые наши запретительные меры были либо временными, либо совсем не имели силу. И вот на нашу просьбу откликнулась Ольга Бондаренко, руководитель общественной организации «ШАГ». Она и помогла вместе с педагогами детской школы искусств реализовать нашу мечту – превратить серую конструкцию в яркий арт-объект», – рассказали информагентству в пресс-службе ООО «Волжские тепловые сети».





Граффити и стрит-арт стали неотъемлемой частью современного города. Ещё недавно их воспринимали как акт вандализма и порчи имущества, а сейчас можно встретить в рекламе, оформлении офисов и жилых домов. Педагог ДШИ «Этос» Светлана Маслихина и ее ученицы Катя Журавлева, Диана Свирская, Ярослава Круглова и Александра Скорикова своими стараниями разукрасили по заранее согласованному эскизу бетонную конструкцию.

«Работа получилась яркая, а осенью, когда листьев нет и всё в городе мрачное, с такими картинками точно будет веселее. Надеюсь, горожане по достоинству отметят старания моих учениц и будут бережно относится к их работе», - отметила педагог Светлана Маслихина.