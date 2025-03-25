Михайловку взяли в полукольцо четыре крупных ландшафтных пожара





В Михайловке Волгоградской области ликвидируют крупные ландшафтные пожары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные спутникового мониторинга NASA, на текущий момент зафиксированы четыре возгорания: в районе посёлка Реконструкция, пруда Карман, в 5 километрах от хутора Большой и в пойме реки Тишанка у села Сидоры.





Несмотря на удалённость, очаги появились практически в одно время с 11:30 до 11:50. Наиболее крупный пожар бушует в Сидорах.

Сообщения о разгуле огненной стихии частично подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. По информации спасателей, возгорание у посёлка Реконструкция уже было ликвидировано: здесь горела сухая трава.

- Ещё один очаг зафиксирован в районе г. Михайловка. Горит камыш. На месте уже работают расчёты, - добавили в ведомстве.

Поступающие данные прокомментировали и в отделе ГОЧС администрации Михайловки. По данным специалистов, возгорания ликвидируют 11 единиц техники и 27 человек личного состава 68-й пожарной части. Площадь пожара составляет 8 гектар.

- Подразделения муниципального округа продолжают борьбу с огненной стихией. В настоящее время зафиксировано три очага открытого горения сухой травянистой и камышовой растительности. Просим жителей города сохранять спокойствие, а автомобилистов уступать дорогу спецтехнике, задействованной в тушении пожара, - подчеркнули в мэрии.

Отметим, на место ЧП готовы оперативно выдвинуться подразделения пожарной охраны «Огнеборец».

Фото: отдел ГОЧС Михайловки / t.me