В Серафимовиче открыли памятник ветеранам боевых действий





31 января в Серафимовиче Волгоградской области прошла торжественная церемония открытия памятника ветеранам боевых действий и участникам вооруженных конфликтов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Усть-Медведицкую газету», монумент был изготовлен скульптором Олегом Леоновым и установлен у Серафимовичского литературно-краеведческого музея.





В мероприятии приняли участие муниципальные власти, представители ветеранских организаций, казаки, родственники участников СВО, а также школьники и рядовые жители районного центра.

Памятник представляет собой статую солдата в современной экипировке, с автоматом Калашникова в руках, а также стоящий рядом железобетонный куб, на котором закреплена мраморная табличка с надписью: «Ветеранам боевых действий и участникам вооружённых конфликтов».





Отметим, мемориал в Серафимовиче был открыт в преддверии Дня воинов-интернационалистов, который традиционно отмечается в России 15 февраля. Ранее памятник бойцам был сегодня также открыт на территории школы №3 в городе Ленинске Волгоградской области.

Фото: «Усть-Медведицкая газета»