Общество

Дождутся ли волгоградцы бесплатную скорую помощь? Пояснения облздрава

Общество 05.11.2024 18:57
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05.11.2024 18:57


В Волгоградскую областную думу внесён проект бюджета территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи (ТФОМС). Как сообщает ИА «Высота 102», документ пересматривает прогноз нуждаемости жителей региона в медицинских услугах. В частности, специалисты предлагают уменьшить в 2025 и 2026 годах норматив скорой медицинской помощи на 1 жителя с 0,0102 в 2024 году до 0,01 и 0,0101 в последующих. К ранее рассчитанному уровню объёмы оказания данного вида медицинской помощи должны вернуться лишь к 2027 году, когда на 1 жителя вновь будет предусмотрено 0,0102 вызова скорой.

Однако, по словам специалистов, в реальности для волгоградцев ничего не изменится. Говорить о введении каких-либо ограничений на вызов бесплатной скорой медицинской помощи нет никаких оснований.

– Документ, который находится на рассмотрении в областной думе, типовой, формируется ежегодно. Поскольку оказание медицинской помощи в России бесплатно, то этот норматив составляют, для понимания, суммы расходов на здравоохранение – за счет средств ТФОМС и областного бюджета. Нормативный акт никак не скажется на работе скорой помощи – все вызовы будут обслужены, медицинские организации окажут помощь, отказ в ее оказании не допускается, – прокомментировали в облздраве в ответ на запрос ИА «Высота 102». – Скорая медицинская помощь и госпитализация по экстренным показаниям на всей территории Волгоградской области предоставляется бесплатно, в том числе лицам, не зарегистрированным в ОМС. 

В ведомстве также добавляют, что согласно действующему законодательству финансовое обеспечение Территориальной программы на 2024 год составляет 52,8 млрд рублей. В соответствии с внесенным законопроектом, финансовое обеспечение терпрограммы на 2025 год планируется в размере 59,3 млрд рублей, то есть на 6,5 млрд рублей больше.

– Стоимость территориальной программы и предлагаемые в ней нормативы рассчитываются на основании постановления Правительства Российской Федерации, а также с учетом численности населения Волгоградской области, – уточняют в волгоградском облздраве. 

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