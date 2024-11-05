Общество

Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводами

Общество 05.11.2024 16:06
0
05.11.2024 16:06




Жители дома №45 по ул. Капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда уже который день безуспешно ждут, когда управляющая компания ликвидирует последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей здесь 2 ноября. Как рассказали V102.RU волгоградцы, в этот день во дворе поочередно рухнули друг за другом световая опора вместе с проводами и два старых дерева. Деревья придавили припаркованные автомобили. А от порванных проводов загорелись сухие ветки. 

Люди до сих пор с ужасом вспоминают этот локальный «армагедон».

– Просто счастье, что ни столб, ни деревья никого не убили и никого не ударило током. Но с десяток домов остались без света. Сидели без электричества поменьше суток – спасибо аварийной бригаде электросетей, что в доме теперь свет есть. Нет только во дворе. А упавшие деревья никто до сих пор не убрал, – рассказали жители. 

По словам волгоградцев, их попытки добиться от УК «Омега» каких-либо действий по вывозу рухнувших деревьев пока ни к чему не привели. Волгоградцы в качестве доказательств переписки и переговоров с управляющей компании предоставили в редакцию скриншоты, аудиозаписи и другие документы, подтверждающие попытки побудить коммунальщиков выполнять свои обязанности по содержанию общедомового имущества. 

– Упавшие деревья – это вишенка на торте. Сколько мы просили УК срубить дряхлые стволы, ничего так и не добились. Последний раз дерево в нашем дворе падало в июне. Мы предупреждали их, что все это добром не закончится. И вот, пожалуйста. Ничего не делается и в нашем доме. Фасад разрушается, с потолка и стен в подъезде сыпется штукатурка, полы прогнили. Мы и дворника-то не видели ни разу, хотя в УК утверждают, что он есть. Просили хотя бы показать, но почему-то так с ним нас никто и не познакомил, – рассказали горожане. 


Отчаявшиеся волгоградцы год назад написали жалобу на УК «Омега» в районную прокуратуру после того, как в подъезде дома пропало электричество из-за обрыва коммуникаций. Коммунальщики должны были заменить провод в течение  двух часов. На самом деле люди просидели без света гораздо дольше. В адрес ООО УК «Омега» надзорный орган внес представление об устранении нарушений требований законодательства в связи с длительным бездействием по восстановлению электроснабжения многоквартирного дома. По другим жалобам волгоградцев прокуратура направила в адрес УК письмо о необходимости активизации деятельности по содержанию общего имущества и выполнению планово-предупредительного ремонта подъезда в кратчайшие сроки. 

Но пока жители, с их слов, никакой активизации со стороны коммунальщиков не заметили. Сегодня, 5 ноября, в регионе бушует ураганный ветер и жильцы дома боятся выходить на улицу – того и гляди, или дерево, или столб на голову рухнут. 

Корреспондент V102.RU пытался выяснить, когда уберут упавшие деревья во дворе дома №45 по ул. Капитана Тряскина в аварийно-диспетчерской службе. Однако на этот вопрос в службе затруднились ответить, заверив, что заявки жителей передаются по адресу, в управляющую компанию, и о произошедшем известно руководству УК. 

Фото и видео читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2024 17:29
Общество 05.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:30
Общество 05.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 15:51
Общество 05.11.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:53
Общество 05.11.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:24
Общество 05.11.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 13:55
Общество 05.11.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:26
Общество 05.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:23
Общество 05.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:43
Общество 05.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:26
Общество 05.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 10:50
Общество 05.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 09:41
Общество 05.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 07:36
Общество 05.11.2024 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 20:33
Общество 04.11.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 19:34
Общество 04.11.2024 19:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:24
В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годыСмотреть фотографии
17:53
Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Только половина волгоградских семей с 2 детьми может позволить аренду квартирыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подругиСмотреть фотографии
16:30
Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбояСмотреть фотографии
16:06
Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВОСмотреть фотографии
14:53
И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлокСмотреть фотографии
14:24
Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде торжественно открыли после ремонта горевший 13 лет назад судСмотреть фотографии
13:49
Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочкиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. ОсипенкоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Что ждет волгоградскую промышленность? Вопрос обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробатаСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробкаСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровцаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»Смотреть фотографии
20:33
Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублейСмотреть фотографии
19:34
«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за теплоСмотреть фотографии
 