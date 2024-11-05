Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводами









Жители дома №45 по ул. Капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда уже который день безуспешно ждут, когда управляющая компания ликвидирует последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей здесь 2 ноября. Как рассказали V102.RU волгоградцы, в этот день во дворе поочередно рухнули друг за другом световая опора вместе с проводами и два старых дерева. Деревья придавили припаркованные автомобили. А от порванных проводов загорелись сухие ветки.

Люди до сих пор с ужасом вспоминают этот локальный «армагедон».

– Просто счастье, что ни столб, ни деревья никого не убили и никого не ударило током. Но с десяток домов остались без света. Сидели без электричества поменьше суток – спасибо аварийной бригаде электросетей, что в доме теперь свет есть. Нет только во дворе. А упавшие деревья никто до сих пор не убрал, – рассказали жители.

По словам волгоградцев, их попытки добиться от УК «Омега» каких-либо действий по вывозу рухнувших деревьев пока ни к чему не привели. Волгоградцы в качестве доказательств переписки и переговоров с управляющей компании предоставили в редакцию скриншоты, аудиозаписи и другие документы, подтверждающие попытки побудить коммунальщиков выполнять свои обязанности по содержанию общедомового имущества.

– Упавшие деревья – это вишенка на торте. Сколько мы просили УК срубить дряхлые стволы, ничего так и не добились. Последний раз дерево в нашем дворе падало в июне. Мы предупреждали их, что все это добром не закончится. И вот, пожалуйста. Ничего не делается и в нашем доме. Фасад разрушается, с потолка и стен в подъезде сыпется штукатурка, полы прогнили. Мы и дворника-то не видели ни разу, хотя в УК утверждают, что он есть. Просили хотя бы показать, но почему-то так с ним нас никто и не познакомил, – рассказали горожане.





Отчаявшиеся волгоградцы год назад написали жалобу на УК «Омега» в районную прокуратуру после того, как в подъезде дома пропало электричество из-за обрыва коммуникаций. Коммунальщики должны были заменить провод в течение двух часов. На самом деле люди просидели без света гораздо дольше. В адрес ООО УК «Омега» надзорный орган внес представление об устранении нарушений требований законодательства в связи с длительным бездействием по восстановлению электроснабжения многоквартирного дома. По другим жалобам волгоградцев прокуратура направила в адрес УК письмо о необходимости активизации деятельности по содержанию общего имущества и выполнению планово-предупредительного ремонта подъезда в кратчайшие сроки.

Но пока жители, с их слов, никакой активизации со стороны коммунальщиков не заметили. Сегодня, 5 ноября, в регионе бушует ураганный ветер и жильцы дома боятся выходить на улицу – того и гляди, или дерево, или столб на голову рухнут.

Корреспондент V102.RU пытался выяснить, когда уберут упавшие деревья во дворе дома №45 по ул. Капитана Тряскина в аварийно-диспетчерской службе. Однако на этот вопрос в службе затруднились ответить, заверив, что заявки жителей передаются по адресу, в управляющую компанию, и о произошедшем известно руководству УК.

Фото и видео читателей V102.RU