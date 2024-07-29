Оперштаб уточнил число пострадавших в ЧП с поездом Казань-Адлер

Остальные пассажиры поезда №491 отправятся со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда.
Общество 29.07.2024 22:10
0
29.07.2024 22:10
По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжёлом состоянии находятся трое: двое, это водитель КАМАЗа, который врезался в локомотив, и женщина-пассажирка, доставлены в 25-ю больницу Волгограда, машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении. 28 человек наблюдаются амбулаторно.
Напомним, 311 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Казань-Адлер уже продолжили путь со станции Гремячая. Поезд проследует изменённым маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Остальные пассажиры поезда №491 отправятся со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда.
Остальные пассажиры поезда №491 отправятся со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда.
311 пассажиров поезда Казань-Адлер продолжили путь к морю29.07.2024 22:01
Общество 29.07.2024 22:01
Страховая компания озвучила размер выплат пострадавшим пассажирам поезда Казань-Адлер29.07.2024 21:45
Общество 29.07.2024 21:45
РЖД отчиталось о ходе восстановительных работ на месте крушения поезда Казань-Адлер29.07.2024 20:18
Общество 29.07.2024 20:18
Андрей Бочаров обнадежил пассажиров поезда Казань-Адлер29.07.2024 19:30
Общество 29.07.2024 19:30
В Волгоградскую область направлена бригада хирургов и реаниматологов из Ростова-на-Дону29.07.2024 18:33
Общество 29.07.2024 18:33
Пассажирам сошедшего с рельсов поезда Казань-Адлер возместят проезд и начислят баллы29.07.2024 18:25
Общество 29.07.2024 18:25
МЧС России предупредило волгоградцев о ливнях, граде и штормовом ветре29.07.2024 17:31
Общество 29.07.2024 17:31
Пассажиров поезда после ЧП под Волгоградом доставят в Адлер другим составом29.07.2024 16:25
Общество 29.07.2024 16:25
В Волгограде суд запретил игру, пропагандирующую убийства педагогов29.07.2024 15:14
Общество 29.07.2024 15:14
Алиментщик из Волгоградской области стал контрактником29.07.2024 12:57
Общество 29.07.2024 12:57
Затянется до среды: ученые РАН ухудшили прогноз надвигающейся магнитной бури29.07.2024 10:56
Общество 29.07.2024 10:56
Бочаров на КНС в Волгограде проводит заседание оперштаба по ликвидации ЧС29.07.2024 09:55
Общество 29.07.2024 09:55
В Волжском отдыхающие на пляже достали из воды труп мужчины29.07.2024 09:53
Общество 29.07.2024 09:53
РПН: активность клещей в Волгоградской области снизилась29.07.2024 08:29
Общество 29.07.2024 08:29
Огненные шары, тысячи искр и возгласы счастья: в Волжском День города завершился грандиозным фейерверком28.07.2024 23:04
Общество 28.07.2024 23:04