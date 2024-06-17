«Она просто уплыла»: в поселке под Волгоградом мощный ливень смыл дорогу

Сильный ливень, который накануне обрушился на Волгоградскую область, смыл главную дорогу в поселке Отрадное в Михайловском районе. Как сообщили V102.RU местные жители, от насыпного покрытия не осталось и следа.







- Мы ехали за ребёнком к бабушке, как раз видели как она плыла, да плыла дорога... Просто кошмар..., - комментируют в местных пабликах жители поселка.

Бурлящие потоки воды, которые неслись по дороге, очевидцы успели снять на видео. Улица Абрикосовая в разгул стихии превратилась в грозную горную речку, смывающую все на своем пути.

В настоящее время, как говорят селяне, вода сошла и от их дороги осталось только одно название.





Напомним, 16 июня в Волгоградской области из-за шторма ряд сел в Михайловском районе остались без света. Стихия бушевала и в Волгограде, но, как и несколько дней назад, в каких-то районах осадки были сильными, а в каких-то скромными.

Видео: Группа «Взгляд» новости Волгоградской области» / vk.com / читатели V102.RU