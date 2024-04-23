В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате





В Волгограде и области 9 мая снова не будет очного шествия «Бессмертного полка». Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия в регионе. Волгоградцам в очередной раз предлагают вспомнить участников Великой Отечественной войны в онлайн-формате.

Отметим, что решение о проведении памятной акции виртуально касается не только Волгоградской области, но и всех прочих регионов России. Об этом заявила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк» Елена Цунаева. Отказ от традиционного шествия объясняют необходимостью соблюдения мер безопасности.

– В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате, – пояснила Цунаева в ходе пресс-конференции.