Общество

В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате

Общество 23.04.2024 12:48
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23.04.2024 12:48


В Волгограде и области 9 мая снова не будет очного шествия  «Бессмертного полка». Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия в регионе. Волгоградцам в очередной раз предлагают вспомнить участников Великой Отечественной войны в онлайн-формате. 

Отметим, что решение о проведении памятной акции виртуально касается не только Волгоградской области, но и всех прочих регионов России. Об этом заявила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк» Елена Цунаева. Отказ от традиционного шествия объясняют необходимостью соблюдения мер безопасности. 

– В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате, – пояснила Цунаева в ходе пресс-конференции.

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