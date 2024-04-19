Владимир Путин обновил руководство двух районных судов Волгоградской области





В Волгоградской области в соответствии с Указом президента России Владимира Путина обновилось руководство двух районных судов. Согласно документу №274 от 19 апреля, Жирновский районный суд возглавила Ирина Гущина. В Среднеахтубинском районном суде указом президента в должности заместителя председателя суда утверждена Ольга Гладилина.

Кроме того, этим же документом в Волгоградском областном суде утверждены двое судей – Наталья Баркова и Анна Серухина. В Центральном районном суде Волгограда отправлять правосудие будет Вероника Кущ, судьей Советского районного суда Волгограда назначена Элина Тибилова, судьей Тракторозаводского райсуда Волгограда – Марина Бокатова.

Еще четверо судей назначены в Волжском, Дубовке, Суровикино и Николаевске. Так, в Волжском горсуде предстоит работать в качестве судьи Анастасии Горнаковой, в Дубовском райсуде – Ирине Болотниковой, в Николаевском райсуде – Дмитрию Ордынцеву, в Суровикинском – Ольге Кирста.