В Волгограде через суд удалось вернуть единственную квартиру 96-летней труженице тыла, которая пострадала от действий мужчины, который втерся в доверие и завладел ее жилплощадью. Как сообщил V102.RU адвокат Алексей Ушаков, судебная тяжба длилась с 2022 года и наконец-то разрешилась в пользу труженицы тыла, которая по статусу приравнена к ветерану Великой Отечественной войны.

- Это человек, который втерся в доверие, стал к ней ходить, учитывая, что бабушка одинокая. Родственники у нее проживают в Краснодарском крае и, по большому счету, кроме соцработника она в Волгограде ни с кем не общалась, - рассказал защитник. – Он стал ее кормить какими-то таблетками непонятными. Кстати, бабушка рассказывала, что дурная после этих таблеток была и не понимала, что с ней происходит.

После приема очередной такой порции лекарств пожилая женщина, инвалид II группы, подписала договор купли-продажи квартиры, который ей подсунули, и в итоге осталась без жилья.

Квартира ветерана находится в многоквартирном доме на улице Кастерина в Тракторозаводском районе. Ситуация насторожила ее родственников, которые и обратились за помощью к юристам.

По словам Ушакова, в полиции дважды отказали в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Прокуратура также не нашла оснований для отмены такого решения.

- Тракторозаводский районный суд нам отказал в удовлетворении иска и уже суд апелляционной инстанции, когда мы поставили вопрос о проведении экспертизы на предмет ее состояния здоровья, то, конечно, выводы экспертизы были в нашу пользу, - сообщил Ушаков.

Волгоградский областной суд вынес решение о признании сделки купли-продажи квартиры ветерана недействительной. Решение вступило в законную силу.