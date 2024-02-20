В Волгограде в День защитника Отечества прогремит салют





В Волгограде ко Дню защитника Отечества пройдут мастер-классы, выставки, концерты, спектакли, спортивные состязания и многое другое. Кроме этого, как сообщает V102.RU с ссылкой на пресс-службы мэрии, вечером состоится праздничный салют на набережной Волгограда.

– 23 февраля в 21.00 на нижней террасе набережной имени 62-й Армии пройдет праздничный артиллерийский салют, во время которого будет произведено 30 залпов из салютных установок и артиллерийских орудий Времен Великой Отечественной войны, - сообщили сегодня в мэрии.

В спортивных школах города в честь праздника будет организовано более 10 мероприятий. Среди них: первенство по баскетболу, соревнования по быстрым шахматам, турнир по дзюдо, кубок по волейболу среди команд юношей 2012-2013 годов рождения и состязания по дартсу.