Волгоградский НПЗ работает в штатном режиме после пожара

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде продолжает работу после пожара, который произошел после падения беспилотника, передает V102.RU.

- Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме, - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы предприятия.

Здесь также сообщили, что работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5 были проведены силами МЧС и газоспасательного отряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Пострадавших нет.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в 04:42 поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Происходило горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. По состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Через три часа после сообщения о возгорании – в 7.21 было объявлено о ликвидации открытого горения на заводе. Полную локализацию объявили в 7.55. Погибших и пострадавших нет.

По словам губернатора, возгорание на НПЗ произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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