Общество

Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мира

Общество 14.12.2023 12:50
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14.12.2023 12:50


Президент России Владимир Путин сегодня, 14 декабря, в ходе большого разговора ответил на вопросы о ходе СВО спустя почти два года боевых действий и необходимых условиях мирного соглашения.   


— Мир будет тогда, когда достигнем своих целей. Они не меняются — это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Не хотят договариваться — мы вынуждены применять военные меры,  заявил глава государства. — С точки зрения денацификации, вот в ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом, они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация и говорили о том, что роста фашистских настроений нет. Но как же нет, когда нацист Бандера возведен в ранг национального героя, а руководитель администрации Киева стоя аплодирует солдату СС, это что, не проявление нацизма?. По поводу демилитаризации. Из полученного Украиной мы уже уничтожили 747 танков, 2300 бронемашин различного класса. Они почти ничего не производят. Все поставляет Запад. Но поставки когда-нибудь закончатся. 

Напомним, что в этом году мероприятие пройдет в смешанном формате — глава государства не только пообщается с россиянами, но и проведет традиционную пресс-конференцию. От Волгоградской области представлены трое журналистов. 

Видео: Readovka

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