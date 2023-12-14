В Волгоградской области цены на яйца взяли новую высоту

Соль подорожала на 2,5% - до 14,04 рубля за кг, а вермишель – на 2,67% (до 54,24 рубля за кг).
Общество 14.12.2023 09:28
0
14.12.2023 09:28
Соль подорожала на 2,5% - до 14,04 рубля за кг, а вермишель – на 2,67% (до 54,24 рубля за кг).
В Волгоградской области зафиксировано очередное резкое подорожание яиц. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный сегодня, 14 декабря, новый мониторинг цен на продукты питания Волгоградстата, и без того «золотые» яйца подорожали за неделю еще на 7,86%. Средняя цена десятка яиц теперь составляет 122,05 рубля.За неделю подорожали и некоторые другие продукты питания. Так, детские сухие молочные смеси, стоимость которых в этом году успешно преодолела барьер в 1 тысячу рублей за кг, прибавили в цене еще 2,01% - до 1019,44 рубля.
Соль подорожала на 2,5% - до 14,04 рубля за кг, а вермишель – на 2,67% (до 54,24 рубля за кг).
А вот цены на курятину чуть снизились. Средняя цена этого вида мяса составляет теперь 204,33 рубля. За неделю оно подешевело на 0,61%.
Ранее россиянам пообещали, что цены на яйца снизятся к весне.
Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогу14.12.2023 17:13
Общество 14.12.2023 17:13
Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину14.12.2023 16:09
Общество 14.12.2023 16:09
Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами14.12.2023 14:57
Общество 14.12.2023 14:57
В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников14.12.2023 14:47
Общество 14.12.2023 14:47
Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХ14.12.2023 14:40
Общество 14.12.2023 14:40
Путин: «Разговаривал недавно с министром — спрашивал, как у него с яйцами»14.12.2023 14:21
Общество 14.12.2023 14:21
На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления Волги14.12.2023 13:13
Общество 14.12.2023 13:13
Путин: необходимости в мобилизации россиян нет14.12.2023 12:53
Общество 14.12.2023 12:53
Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мира14.12.2023 12:50
Общество 14.12.2023 12:50
В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школе14.12.2023 12:22
Общество 14.12.2023 12:22
Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?14.12.2023 11:31
Общество 14.12.2023 11:31
Волгоградская облдума поменяла брюнетку в ИКВО на блондинку14.12.2023 10:57
Общество 14.12.2023 10:57
«Зелененькая пошла»: жителям Котово разрешили пить фурацилиновую воду14.12.2023 10:34
Общество 14.12.2023 10:34
Грустного снеговика и продвинутого Чебурашку нарисовали дети волгоградским энергетикам14.12.2023 10:28
Общество 14.12.2023 10:28
В Волгограде запущено в работу еще одно школьное кафе14.12.2023 09:22
Общество 14.12.2023 09:22