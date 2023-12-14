В Волгоградской области цены на яйца взяли новую высоту





В Волгоградской области зафиксировано очередное резкое подорожание яиц. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный сегодня, 14 декабря, новый мониторинг цен на продукты питания Волгоградстата, и без того «золотые» яйца подорожали за неделю еще на 7,86%. Средняя цена десятка яиц теперь составляет 122,05 рубля.

В Волгоградской области зафиксировано очередное резкое подорожание яиц. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный сегодня, 14 декабря, новый мониторинг цен на продукты питания Волгоградстата, и без того «золотые» яйца подорожали за неделю еще на 7,86%. Средняя цена десятка яиц теперь составляет 122,05 рубля.

А вот цены на курятину чуть снизились. Средняя цена этого вида мяса составляет теперь 204,33 рубля. За неделю оно подешевело на 0,61%.





За неделю подорожали и некоторые другие продукты питания. Так, детские сухие молочные смеси, стоимость которых в этом году успешно преодолела барьер в 1 тысячу рублей за кг, прибавили в цене еще 2,01% - до 1019,44 рубля.Соль подорожала на 2,5% - до 14,04 рубля за кг, а вермишель – на 2,67% (до 54,24 рубля за кг).