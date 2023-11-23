Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцам

Рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предложила распространить на добровольцев льготы, положенные только контрактникам, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

— Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ <...>. Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество, — написал в своем Telegram глава рабочей группы Андрей Турчак.

Кроме этого, рабочая группа выдвинула инициативу о предоставлении работодателями отпусков родственникам по уходу за тяжелоранеными военнослужащими и добровольцами. Также предлагается по доверенности оформлять для участника спецоперации прописку.

Еще одно из предложений группы — разработать особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий. Предполагается, что участники СВО будут ее проходить вне очереди.

Не обошли вниманием участники группы и единый порядок бронирования билетов для участников специальной военной операции по пути следования в отпуск или к месту лечения. Как отметил Турчак, «нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа».

Турчак отметил, что во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Политик предложил обратить пристальное внимание на обеспечение бойцов техническими средствами реабилитации и оказания им медуслуг, в частности, массажа, физиолечения и лечебной физкультуры.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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