Федеральные новости

Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцам

Федеральные новости 23.11.2023 17:22
0
23.11.2023 17:22


Рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предложила распространить на добровольцев льготы, положенные только контрактникам, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС

— Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ <...>. Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество, — написал в своем Telegram глава рабочей группы Андрей Турчак. 

Кроме этого, рабочая группа выдвинула инициативу о предоставлении работодателями отпусков родственникам по уходу за тяжелоранеными военнослужащими и добровольцами. Также предлагается по доверенности оформлять для участника спецоперации прописку. 

Еще одно из предложений группы — разработать особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий. Предполагается, что участники СВО будут ее проходить вне очереди.

Не обошли вниманием участники группы и единый порядок бронирования билетов для участников специальной военной операции по пути следования в отпуск или к месту лечения. Как отметил Турчак, «нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа». 

Турчак отметил, что во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Политик предложил обратить пристальное внимание на обеспечение бойцов техническими средствами реабилитации и оказания им медуслуг, в частности, массажа, физиолечения и лечебной физкультуры. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
17.11.2023 11:06
Федеральные новости 17.11.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2023 17:07
Федеральные новости 16.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2023 17:31
Федеральные новости 15.11.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2023 15:09
Федеральные новости 14.11.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2023 21:05
Федеральные новости 12.11.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2023 19:07
Федеральные новости 10.11.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 20:15
Федеральные новости 09.11.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 17:41
Федеральные новости 09.11.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 13:28
Федеральные новости 09.11.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2023 19:02
Федеральные новости 25.10.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2023 09:24
Федеральные новости 23.10.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2023 13:00
Федеральные новости 20.10.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2023 21:40
Федеральные новости 17.10.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2023 19:15
Федеральные новости 17.10.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.10.2023 19:49
Федеральные новости 11.10.2023 19:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В Волгограде двухэтажка затрещала по швамСмотреть фотографии
17:31
«Боимся озвучивать суммы»: под Волгоградом прикрывают бюджетный набор в школы искусствСмотреть фотографии
17:22
Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцамСмотреть фотографии
16:57
Под Волгоградом супруги ограбили десяток дачСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде свыше 200 работникам АПК вручили награды от президента и губернатораСмотреть фотографии
15:10
В ЦПКиО Волгограда у будущих снежных горок высадили быстрорастущие елиСмотреть фотографии
14:56
«Красный Октябрь» начал работу на самой крупной выставке региона ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGAСмотреть фотографии
14:52
СИЗО №1 в Волгограде возглавил новый начальникСмотреть фотографии
14:35
Волгограду и Среднеахтубинскому району добавят денег на ремонт дорог в 2024 годуСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом открыли аллею памяти погибших выпускников сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Волгоградские школьники спасли от вырубки 102 дереваСмотреть фотографии
13:13
Волгоградский облсуд ужесточил приговор экс-судье из Адыгеи за взяткуСмотреть фотографии
12:58
«Куда же больше?»: цены на яйца в Волгоградской области взлетели за неделю на 12%Смотреть фотографии
12:49
Дети Волгоградской области переключились с TikTok на мессенджерыСмотреть фотографии
12:03
Чиновникам и депутатам в Волгоградской области второй раз за год поднимут зарплатыСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде семи участникам СВО вручили медали и подаркиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградскую пенсионерку уличили в афере с иностранцамиСмотреть фотографии
10:34
Телеканал экс-депутата гордумы Волгограда закрывают из-за нарушенийСмотреть фотографии
10:30
В Волжском открылся новый социально значимый объектСмотреть фотографии
10:17
«Приходите позже»: волгоградцы пожаловались на невозможность сдать кровь на анализ в поликлиникеСмотреть фотографии
10:15
Муниципальное телевидение Волгограда отмечает 30-летиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области «Нива» столкнула «Ладу Гранту» в кювет: погиб водительСмотреть фотографии
09:47
УФСБ возбудило дело на волгоградку из-за видео ВКонтакте в поддержку «Азова»*Смотреть фотографии
08:53
Баскетболистки волгоградского «Динамо» начали борьбу за чемпионство в ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:40
РПН разъяснил ситуацию с вирусной пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:02
Несколько сот жителей Волгоградской области заключили контракт с МОСмотреть фотографии
21:33
«Деньги уже выделены»: в школу под Волгоградом переселят дошколят из аварийного детсадаСмотреть фотографии
20:19
В двух поселениях Волгоградской области объявлен карантин по бешенствуСмотреть фотографии
19:56
После скандала с «золотым парашютом» сменили главу Серафимовичского районаСмотреть фотографии
 