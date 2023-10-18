В Волгограде начался снос заброшенного Дома молодежи





Подрядчик приступил к сносу бывшего Дома молодежи, который расположен в Центральном районе Волгограда за ТРК «Европа Сити Молл». Как сообщает корреспондент V102.RU, в настоящее время экскаватор-разрушитель с гидравлическими ножницами кромсает здание на верхних этажах.

Ранее, напомним, демонтаж строения не начинался, так как компания ожидала поставку импортных запчастей. Как сообщал генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов, всего на объекте будут работать четыре экскаватора-разрушителя.





Снести заброшенное здание планируют быстро.

Напомним, что ранее подрядчик разрушил двухэтажную пристройку, в которой находился ресторан, а потом и первый в городе ночной клуб «Корона».

На месте Дома молодежи планируют построить современный жилой комплекс класса «комфорт плюс».

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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