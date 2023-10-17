Два кредита тайком оформили в Москве на волгоградского инвалида

Коллекторы требовали в Волгограде с инвалида второй группы погашения кредитов, которые он якобы дистанционно набрал в Москве. Как сообщает V102.RU, 24-летний мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области и ему помогли отстоять свои права в суде.

С инвалида требовали деньги по двум кредитам, оформленным якобы дистанционно в марте 2019 года в микрофинансовой организации ООО МФК «ЭйрЛоанс», расположенной в Москве.

- При этом в исковых заявлениях указывалось, что данные договора оформлялись с применением аналога собственной ручной подписи (простой электронной подписи) инвалида. По утверждению ответчика, такой вид своей подписи он не оформлял и никаких финансовых взаимоотношений с кредитными организациями не имел, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Каких-либо доказательств, что мужчина брал кредиты и подписывал указанные документы, представлено не было. Омбудсмен также акцентировал внимание на то, что иск был подан после истечения срока исковой давности. В результате мировой судья отказал в рассмотрении поданных исков.

В адрес начальника ГУ МВД России по городу Москва направлено обращение с предложением провести процессуальную проверку на предмет установления возможных мошеннических действий в отношении волгоградского инвалида.