Экономика

В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум до 13118 рублей

Экономика 19.09.2023 08:02
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19.09.2023 08:02


В Волгоградской области установлен размер прожиточного минимума для различных категорий населения на 2024 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, так, с 1 января будущего года прожиточный минимум на душу населения составит 13118 рублей, что на 755 рублей больше, чем в 2023 году.
Вырастет величина этого показателя и для других групп населения. Так, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит в 2024 году 14299 рублей (больше на 823 рубля), для пенсионеров – 11281 (больше на 621 рубль).
Для детей минимум повысится до 12799 рублей. Сейчас он  на 492 рубля меньше.
Напомним, величина прожиточного минимума учитывается при составлении бюджета, принятии социальных программ и предоставления мер поддержки малоимущим гражданам.

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