Расследования 23.05.2023 21:20
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23.05.2023 21:20
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову предоставить доклад после нападения 11-классника на 17-летнюю выпускницу на школьной линейке в рабочем поселке Иловля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета.Напомним, сегодня на линейке, посвященной последнему звонку, 11-классник школы №1 неожиданно накинулся на свою одноклассницу и попытался перерезать ей горло ножом, который он принес в образовательное учреждение. Девочку спасли другие ученики, оттащив нападавшего. Жизни и здоровью пострадавшей выпускнице уже ничего не угрожает, госпитализация ей не понадобилась. Молодой человек задержан. Он будет обследован в специализированном учреждении.
По различным версиям, напавший на одноклассницу юноша сделал это от неразделенной любви. По другой – он увлекался компьютерными играми, которые решил перенести в жизнь таким диким способом. В сети появилось видео первого опроса напавшего, однако из того, что говорил молодой человек, понять мотив крайне сложно.
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