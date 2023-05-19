«Это не игра в солдатики. Это жизнь»: Бочаров заявил о 100-процентном прикрытии региона от пожаров

Губернатор Волгоградской области сегодня, 19 мая, в ходе масштабного учебно-практического сбора заявил о выполнении всех стоявших годами ранее задач по прикрытию территорий от пожаров. И все же, сказал он, этого недостаточно. Планируется, что на территории Волгоградской области в скором времени будут развернуты четыре центра оперативного реагирования на случаи ЧС.

– Наша сегодняшняя задача – обеспечить комплексную безопасность жителей Волгоградской области и территорий. Мы должны понимать, что в современных условиях, при жаркой погоде и серьезной ветровой нагрузке, только наличие современной техники и оборудование, хорошая комплектность, обученный личный состав позволят обеспечить пожарную безопасность в регионе, – сказал волгоградский губернатор.





Отдельно Андрей Бочаров подчеркнул серьезность ситуации, сообщив о необходимости принятия дополнительных мер:

– Сегодня мы проводим сбор. Для нас это не игра в солдатики. Это жизнь. Мы должны понимать, а что у нас есть, чтобы обеспечить безопасность при чрезвычайной ситуации. Это должны знать и сами жители. Что есть в Волгоградской области, чтобы их обезопасить. И надо сказать, что за шесть лет группировка сил и средств на территории региона укрепилась в разы, у нас идет постоянная подготовка личного состава, удалось на 100% прикрыть территории от пожаров согласно нормативов МЧС. Но, исходя из особенностей Волгоградской области, мы понимаем, что этого недостаточно. Нам необходимо развернуть на особо опасных участках дополнительные центры реагирования. Средства уже заложены в областном бюджете, а не в муниципальных бюджетах.

Тем не менее, сказал глава региона, какие бы усилия ни предпринимались, благополучие всех жителей Волгоградской области в первую очередь зависит от них самих.

– Группировка сил и средств достаточная, но я еще раз хочу обратиться к жителям Волгоградской области: никаких сотрудников МЧС и противопожарных служб не хватит, если отношение самих людей к этой проблемы будет либо формальное, либо безответственное. Соблюдение правил пожарной безопасности – это аксиома для каждого человека. Подавляющее большинство пожаров – около 97% – возникают из-за банального человеческого фактора. Обеспечение комплексной безопасности – наша общая задача. Волгоградской областью делается все необходимое.





По итогу прошедшего оперативного совещания Андрей Бочаров поставил следующие задачи:

обеспечить реализацию мероприятий, учтенных в региональном Плане подготовки и прохождения пожароопасного сезона 2023 года;

усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением;

отдельное внимание уделить обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей. Для каждого лагеря превентивно разработать и утвердить маршруты эвакуации детей и персонала, с расчетом и закреплением необходимого автотранспорта;

обеспечить прямую связь руководителей детских загородных оздоровительных лагерей с сотрудниками МЧС, ГИБДД, МВД, Росгвардии и других профильных служб на случай осложнения ситуации;

проработать дополнительно, во взаимодействии с собственниками, вопросы пожарной безопасности туристических баз и баз отдыха на территории области;

провести дополнительные проверки готовности спец техники к ликвидации пожаров и их последствий. Отдельное внимание обратить на эффективность использования имеющейся в распоряжении профильных служб и органов местного самоуправления техники;

продолжить работу по дальнейшему развитию областной противопожарной службы и обеспечению ее, а также муниципальных образований, спецтехникой;

обеспечить подготовку к началу купального сезона во всех муниципальных образованиях;

продолжить выполнение Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Волгоградской области;

организовать обустройство пляжей в местах традиционного массового отдыха людей на водоемах, оборудовать пляжи в соответствии с обязательными требованиями по обеспечению безопасности людей при их эксплуатации. На всех пляжах, независимо от форм собственности, организовать работу спасательных постов в соответствии с нормативами;

активизировать информирование населения о Правилах охраны жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской области;

в период купального сезона усилить профилактическую работу среди детей, а также среди родителей по обеспечению безопасности на водных объектах.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

