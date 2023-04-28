Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового закона

Губернатор Волгоградской области поздравил жителей, награжденных Почетным знаком «Житель осажденного Сталинграда», с подписанием президентом Владимиром Путиным нового закона. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сегодня, 28 апреля, глава государства поставил подпись под федеральным законом, приравнивающим сталинградцев к ветеранам Великой Отечественной войны.

– Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил «Жителям осажденного Сталинграда» статус Ветеранов Великой Отечественной войны. От имени жителей Волгоградской области благодарю Президента нашей страны за принятое решение. Поздравляю все наше ветеранское сообщество, всех жителей Волгоградской области с долгожданным важным государственным решением, – цитирует «Высота 102» Андрея Бочарова.

Напомним, что с принятием закона о жителях осажденного Сталинграда, имеющим соответствующий Почетный знак гарантируются дополнительные права и льготы.