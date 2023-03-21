Происшествия

В больнице Волгограда скончался водитель «Лады», попавший в жуткое ДТП

Происшествия 21.03.2023 15:04
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21.03.2023 15:04


В Волгограде скончался 61-летний водитель «Лада Приора», врезавшийся в металлическую опору в Красноармейском районе. Об аварии, напомним, 21 марта сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Травмы, полученные волгоградцем, оказались несовместимы с жизнью.

По информации полицейских, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги, врезался в опору и перевернулся. В результате аварии «Лада» превратилась в груду железа. Однако, как сообщили в ГУ МВД, мужчина на момент приезда врачей был еще жив. 

– Пострадавший был госпитализирован в больницу №15, где несмотря на усилия врачей, скончался, – пояснили в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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