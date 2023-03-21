Происшествия

Последствия жуткого ДТП на юге Волгограда показали в региональном ГУ МВД

Происшествия 21.03.2023 11:20
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21.03.2023 11:20


В Красноармейском районе Волгограда отечественная легковушка превратилась в груду железа в результате дорожно-транспортного происшествия. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, вылетев с дороги «Лада Приора» врезалась в металлическую опору, после чего перевернулась. 

ДТП произошло рано утром 20 марта. 

– По предварительной информации, в 05.10 61-летний водитель «Лада Приора», двигаясь со стороны поселка Светлый Яр в сторону  Волгограда, напротив ЛЭП 164.12 не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и совершил наезд на металлическую опору, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, – говорится в сводке ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По информации полицейских, в результате ДТП водитель был доставлен в медучреждение. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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