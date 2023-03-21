



В Красноармейском районе Волгограда отечественная легковушка превратилась в груду железа в результате дорожно-транспортного происшествия. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, вылетев с дороги «Лада Приора» врезалась в металлическую опору, после чего перевернулась.

ДТП произошло рано утром 20 марта.

– По предварительной информации, в 05.10 61-летний водитель «Лада Приора», двигаясь со стороны поселка Светлый Яр в сторону Волгограда, напротив ЛЭП 164.12 не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и совершил наезд на металлическую опору, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, – говорится в сводке ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, в результате ДТП водитель был доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области