Новые троллейбусы поставят в Волгоград из Вологодской области

Общество 13.03.2023 15:19
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13.03.2023 15:19
ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» из Вологды стало победителем электронного аукциона на поставку 54 новых троллейбусов для нужд Волгограда.
По данным мэрии, эта компания поставит троллейбусы одноименного завода, расположенного в Вологодской области.
- Контракт с организацией будет заключен в установленные законом сроки после проведения необходимых процедур, - добавили в горадминистрации.
Как ранее сообщало информагентство, всего на конкурс поступило три заявки, причем все с одинаковой ценой - 1 миллиард 677 миллионов 942 тысячи рублей. Примечательно, что все участники как под копирку снизили начальную цену закупки, которая составляла 1 миллиард 738 миллионов 800 тысяч рублей, на одну и ту же сумму - на 60 858 рублей.
Новая техника будет развивать скорость до 60 км/час и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждая машина оборудована системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения. Все троллейбусы должны быть оснащены механическими аппарелями для посадки инвалидов на колясках. Запаса автономного хода должно хватать не менее чем на 20 км движения. Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года.
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