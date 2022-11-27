28 ноября энергетики обесточат 5 районов Волгограда

Жителям Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда завтра, 28 ноября, приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики осмотрят сетевые объекты.
Ищите свой дом в списке на отключение:
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Компасная, 17-36
улица Штурманская, 16-37
улица Староладожская, 15-48
улица Гремячинская, 39-61
переулок Штурманский, 5-15
с 11.00 до 13.00
улица Кольцова
улица Ленинаканская, 1-50
улица Костюшко, 2-70
улица Плеханова, 1-51, 22а, 90-96, 178/47, 178/52, 178/61, 178/89
улица Шоссейная
улица Изобильная
улица Янтарная
улица Магистральная
улица Семипалатинская
улица Подгорная
улица Хабаровская
улица Дальневосточная
улица Леваневского
переулок Подгорный
Кировский район
с 09.00 до 14.00
улица 64-й Армии, 69, 71, 73, 75
улица Вельботная, 3, 5
Советский район
с 09.00 до 17.00
улица Тверская, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158-167
улица Рабочая, 103, 107
улица Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111
улица Красноволжская, 104а, 106
улица Садовая, 110
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
переулок Рыбинский, 1-22, 2а, 7а, 17а, 22а
переулок Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а
переулок Ченстоховский, 2а
улица Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а
улица Чембарская, 18-26, 59-69, 18а, 57д, 61а
переулок Чембарский, 52
улица Череповецкая, 50, 52, 52а, 60
улица Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а
Краснооктябрьский район
с 08.00 до 12.00
улица Водопадная, 11-66, 11а
улица Шатурская, 17-59, 63
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»