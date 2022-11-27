Общество

28 ноября энергетики обесточат 5 районов Волгограда

Общество 27.11.2022 21:17
0
27.11.2022 21:17


Жителям Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда завтра, 28 ноября, приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики осмотрят сетевые объекты. 

Ищите свой дом в списке на отключение:

Красноармейский район 

с 09.00 до 17.00

улица Компасная, 17-36 

улица Штурманская, 16-37 

улица Староладожская, 15-48

улица Гремячинская, 39-61

переулок Штурманский, 5-15 

с 11.00 до 13.00 

улица Кольцова

улица Ленинаканская, 1-50

улица Костюшко, 2-70

улица Плеханова, 1-51, 22а, 90-96, 178/47, 178/52, 178/61, 178/89

улица Шоссейная

улица Изобильная

улица Янтарная

улица Магистральная 

улица Семипалатинская

улица Подгорная 

улица Хабаровская

улица Дальневосточная

улица Леваневского

переулок Подгорный

Кировский район 

с 09.00 до 14.00

улица 64-й Армии, 69, 71, 73, 75

улица Вельботная, 3, 5

Советский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Тверская, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158-167 

улица Рабочая, 103, 107

улица Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111

улица Красноволжская, 104а, 106

улица Садовая, 110

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00

переулок Рыбинский, 1-22, 2а, 7а, 17а, 22а

переулок Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а

переулок Ченстоховский, 2а

улица Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а

улица Чембарская, 18-26, 59-69, 18а, 57д, 61а 

переулок Чембарский, 52

улица Череповецкая, 50, 52, 52а, 60

улица Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а

Краснооктябрьский район 

с 08.00 до 12.00

улица Водопадная, 11-66, 11а 

улица Шатурская, 17-59, 63

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2022 19:23
Общество 27.11.2022 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 17:49
Общество 27.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 14:47
Общество 27.11.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 14:20
Общество 27.11.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 12:02
Общество 27.11.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 10:01
Общество 27.11.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 08:01
Общество 27.11.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 21:10
Общество 26.11.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 20:07
Общество 26.11.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 19:17
Общество 26.11.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 18:01
Общество 26.11.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 15:46
Общество 26.11.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 12:48
Общество 26.11.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 11:32
Общество 26.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 08:43
Общество 26.11.2022 08:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
«Водитель скрылся»: влетевшая в отбойник из-за BMW волгоградка попала на видеоСмотреть фотографии
19:23
Жителей Волгоградской области предупредили о воздушной тревогеСмотреть фотографии
17:49
На Волгоградскую область надвигается похолодание до -12 °ССмотреть фотографии
16:21
Волгоградка погибла после ДТП на разбитом переходе в КотовоСмотреть фотографии
14:47
Горки и самый большой каток: в ЦПКиО Волгограда 7 декабря откроют зимний сезонСмотреть фотографии
14:20
«Ставит под угрозу защиту Отечества»: запасника из Волгограда судят за обман призывной комиссииСмотреть фотографии
13:43
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» для 1,5 млн слушателейСмотреть фотографии
13:08
На Украине погиб 28-летний рэпер из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградским мотострелкам в зону спецоперации отправили лекарства и письмаСмотреть фотографии
11:03
«Перелетела через машину». Кроссовер на парковке снес насмерть 66-летнюю волгоградку: видеоСмотреть фотографии
10:01
«До полной победы»: волгоградские филологи, педагоги и врачи шьют для бойцов СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
«Врачи спасали его почти месяц»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО боксераСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцам рассказали, каким будет начало календарной зимыСмотреть фотографии
21:10
В Волгограде ищут председателя гарнизонного военного судаСмотреть фотографии
20:53
Мчащаяся с мигалками «скорая» попала в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде простились с 98-летней участницей Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:17
Реставратора «Родины-матери» в Волгограде признали банкротомСмотреть фотографии
18:01
Путин присвоил многодетной волгоградке звание «Мать-героиня»Смотреть фотографии
16:40
Спасло детское кресло: ребенок и две женщины пострадали в жестком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:06
Пожилой водитель устроил массовое ДТП в Волгограде с переворотомСмотреть фотографии
15:46
В театре Волгограда состоялась премьера едва не пострадавшего от цензуры спектакляСмотреть фотографии
14:40
Двойное ЧП: в Волгограде после пожара в общежитии прорвало трубу с кипяткомСмотреть фотографии
12:48
Максимально реалистично: в учебном центре под Волгоградом готовят разведчиковСмотреть фотографии
12:12
В СВО погиб младший сержант из Камышина Роман ГромовСмотреть фотографии
11:32
Дорожники ликвидировали трещину на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Видео: в Волгограде произошел инцидент на стройке школы-тысячникаСмотреть фотографии
10:24
Сады Придонья выступили против фейков, наносящих ущерб репутации компанииСмотреть фотографии
08:58
Грабитель ударил ножом в спину женщину на улице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде в протоколах собраний жильцов МКД нашли подростка и умерших жильцовСмотреть фотографии
08:04
Как SMS помогла выздороветь: в конкурсе билайна волгоградка борется за приз зрительских симпатийСмотреть фотографии
 