Общество

В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажек

Общество 08.11.2022 21:08
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08.11.2022 21:08


В Волжском Волгоградской области сегодня, 8 ноября, эвакуировали жильцов двух многоквартирных домов. Сообщается, что жителей выгнал на улицу мужчина с рупором, участвовавший сегодня в учениях по гражданской обороне.  

— Уважаемые граждане, сигнал «Внимание всем!». Проводится эвакуация в защитные сооружения — подвальные помещения жилого дома, — раздался в одном из дворов города-спутника уверенный мужской голос, усиленный громкоговорителем. 

На видео, опубликованном в соцсетях, в основном пожилые жители многоэтажек со складными стульчиками и подобиями «тревожных чемоданчиков» осторожно спускаются в подвал. Там пенсионеры рассаживаются рядом с трубами водоснабжения. 

Ранее информагентство сообщало, что в ходе масштабных комплексных учений по гражданской обороне в Волжском жители одного из домов отработают действия по укрытию в подвале. Сотрудники Волжского трубного завода также отрабатывали вводные в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Волгограде учения прошли в одном из защитных сооружений, расположенном между станциями скоростного трамвая в центре города.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me 

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