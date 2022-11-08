В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажек

В Волжском Волгоградской области сегодня, 8 ноября, эвакуировали жильцов двух многоквартирных домов. Сообщается, что жителей выгнал на улицу мужчина с рупором, участвовавший сегодня в учениях по гражданской обороне.

— Уважаемые граждане, сигнал «Внимание всем!». Проводится эвакуация в защитные сооружения — подвальные помещения жилого дома, — раздался в одном из дворов города-спутника уверенный мужской голос, усиленный громкоговорителем.

На видео, опубликованном в соцсетях, в основном пожилые жители многоэтажек со складными стульчиками и подобиями «тревожных чемоданчиков» осторожно спускаются в подвал. Там пенсионеры рассаживаются рядом с трубами водоснабжения.

Ранее информагентство сообщало, что в ходе масштабных комплексных учений по гражданской обороне в Волжском жители одного из домов отработают действия по укрытию в подвале. Сотрудники Волжского трубного завода также отрабатывали вводные в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Волгограде учения прошли в одном из защитных сооружений, расположенном между станциями скоростного трамвая в центре города.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me

