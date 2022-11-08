Общество

Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 года

Общество 08.11.2022 10:44
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08.11.2022 10:44



Определена подрядная организация, которая продолжит благоустройство бульвара вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2023 году. Как сообщили в мэрии, ООО «Гринпарк», которое победило в конкурсе, предстоит благоустроить четную сторону бульвара в границах многоквартирных домов №№14-32 от улицы им. М. Еременко до улицы Таращанцев, в том числе зеленую зону между проезжими частями.
Работы начнутся сразу после наступления благоприятных погодных условий.   
Подрядчику предстоит замостить новое тротуарное покрытие на площади около 3,2 тысячи квадратных метров, смонтировать 40 светоточек, установить камеры видеонаблюдения и парковую мебель. На обновленной территории высадят более 1500 роз и 600 кустов бирючины и уложат 6,5 тысячи квадратных метров рулонного газона. Запланировано и пополнение каштановой аллеи молодыми саженцами. Их высадят рядом со взрослыми деревьями той же породы.
ООО «Гринпарк» ранее реконструировало бульвар вдоль ул. Казахской в Советском районе. В этом году компания занималась благоустройством сквера на площади Чекистов, пространства между поймой реки Царицы и пешеходным мостом, ведущим к речпорту, а также территории между ВолгГТУ и ВГСПУ в границах от улицы Гагарина до 13-й Гвардейской в Центральном районе. 
Комплексный проект обновления улицы Титова реализуется с прошлого года благодаря реализации регпроекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая протяженность этой прогулочной зоны, ее реконструкция проводится в несколько этапов. 

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