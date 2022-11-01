











Сегодня, 1 ноября, в Волгограде смогли запустить одну ветку канализационного коллектора, который пять суток восстанавливали после аварии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий.

Ранее аварийно-восстановительные бригады демонтировали гидрозатвор, который обеспечивал герметичность трубопровода на период проведения сварочных работ. Также они демонтировали шиберную задвижку, благодаря которой на время ремонтных работ удерживали поток стоков в канализационных сетях.