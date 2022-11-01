Общество 01.11.2022 15:13
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01.11.2022 15:13
Сегодня, 1 ноября, в Волгограде смогли запустить одну ветку канализационного коллектора, который пять суток восстанавливали после аварии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий.
Ранее аварийно-восстановительные бригады демонтировали гидрозатвор, который обеспечивал герметичность трубопровода на период проведения сварочных работ. Также они демонтировали шиберную задвижку, благодаря которой на время ремонтных работ удерживали поток стоков в канализационных сетях.
С учетом протяженности системы, потребуется некоторое время на заполнение сетей водой. Подача ресурса потребителям будет производиться поэтапно с постоянным контролем за гидравлическим режимом работы разводящих линий, чтобы избежать гидроударов с последующими новыми порывами.
Как пояснил журналистам представитель компании, которая занималась ремонтом коллектора, Евгений Егунов, ремонт второй ветки коллектора пройдет гораздо быстрее, так как для этого теперь не придется отводить стоки.
- Все стоки сейчас идут по первой ветке, - уточнил Егунов.
Специалист пояснил, что рабочим пришлось выполнить сложный цикл работ, начиная от поиска дефекта, устройства котлована, отвода стоков, промывки трубы, сварочных работ до пробного запуска. По словам Егунова, быстрее такой объем работы сделать было невозможно.
На замену второй ветки и завершение аварийно-восстановительных работ уйдет еще примерно двое суток.
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