ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с Казахстаном





Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из Казахстана провели на границе четыре рейда. В результате, сообщает ИА "Высота 102", за нарушение пограничного режима были задержаны 100 человек.

Рейды прошли в рамках специальной пограничной операции, направленной на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу.

– К административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ "Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации" и ст. 18.2 КоАП РФ "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне" привлечены свыше 100 человек, – сообщили в пресс-службе ПУ УФСБ России по Волгоградской области.

Кроме того, совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области на территории региона были обнаружены 40 иностранных нелегалов, а в аэропорту Волгоград задержан мужчина, находящийся в в федеральном розыске.