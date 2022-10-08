49-летний мобилизованный волгоградец чуть не умер на полигоне









49-летнего жителя Волгоградской области мобилизовали, несмотря на наличие серьезных заболеваний. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ, тем не менее, вопреки его диагнозам, мужчину вызвали сначала в военкомат, а потом отвезли на полигон.





На полигоне у мужчины произошло резкое ухудшение здоровья – ему пришлось вызывать скорую помощь. Родные мужчины предоставили в ОНФ все медицинские документы, подтверждающие заболевания волгоградца. После вмешательства областного военкома и обращений в другие инстанции Руслан вернулся домой.





Пересмотрели решение о мобилизации и в отношении 46-летнего волгоградца Олега, ветерана боевых действий в Чечне. В военном билете у него была указана категория годности А. Однако за последние несколько лет его здоровье сильно ухудшилось, появилось серьезное хроническое заболевание. Однако военкомат данной информацией не обладал. После обращения к военкому области Олегу была изменена категория здоровья, он был признан негодным к прохождению воинской службы и отправлен домой.







