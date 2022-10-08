49-летний мобилизованный волгоградец чуть не умер на полигоне

Общество 08.10.2022 08:44
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08.10.2022 08:44
49-летнего жителя Волгоградской области мобилизовали, несмотря на наличие серьезных заболеваний. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ, тем не менее, вопреки его диагнозам, мужчину вызвали сначала в военкомат, а потом отвезли на полигон.
На полигоне у мужчины произошло резкое ухудшение здоровья – ему пришлось вызывать скорую помощь. Родные мужчины предоставили в ОНФ все медицинские документы, подтверждающие заболевания волгоградца. После вмешательства областного военкома и обращений в другие инстанции Руслан вернулся домой.
Пересмотрели решение о мобилизации и в отношении 46-летнего волгоградца Олега, ветерана боевых действий в Чечне. В военном билете у него была указана категория годности А. Однако за последние несколько лет его здоровье сильно ухудшилось, появилось серьезное хроническое заболевание. Однако военкомат данной информацией не обладал. После обращения к военкому области Олегу была изменена категория здоровья, он был признан негодным к прохождению воинской службы и отправлен домой.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что в ОНФ помогли вернуться домой еще трем мужчинам, которых ошибочно мобилизовали.
Напомним, в волгоградском отделении ОНФ действует горячая линия по вопросам ошибочной мобилизации - 8-(8442)-33-29-73. За несколько дней работы линии принято уже более тысячи обращений граждан.
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