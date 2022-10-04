«Родина мать» улетит в космос на ракете

Общество 04.10.2022 21:26
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04.10.2022 21:26
Изображение монумента «Родина-мать зовет!», который расположен на Мамаевом кургане в Волгограде, нанесут на ракету-носитель, которая полетит в космос в феврале 2023 года.
Как сообщает ИА «Высота 102», акция приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве и проводится в рамках проекта «Космос Победы». Его первый этап стартовал 12 сентября с конкурса детских рисунков на тему «Волгоград, ты просто космос».
- Эти рисунки о нашем мирном, прекрасном городе. Радостно, что они будут украшать ракету в честь 80-летия Сталинградской битвы, - сообщила на пресс-конференции в Волгограде директор Фонда социальных проектов «Наследие» Анна Василевская. - Мы сейчас собираем детские рисунки и из них делаем макет, центральной фигурой которого станет «Родина мать». Далее мы отправим макет в корпорацию «Роскосмос» и они изготовят огромную наклейку.
По ее словам, центральное изображение «Родины матери» будет 4 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Коллаж из детских рисунков будет выполнен в виде лент.
На данный момент, на конкурс поступило уже порядка 250 рисунков. Их сбор будет завершен 9 октября.
Планируется, что в космосе также побывают флаг Волгоградской области, копия наклейки с детскими рисунками, и миниатюрная копия памятника «Родина-мать».
Участие в пресс-конференции также приняли Герой России, космонавт-испытатель Олег Новицкий и шеф-редактор группы создания научно-просветительского контента Медиацентра Корпоративной Академии Роскосмоса Александр Баулин.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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