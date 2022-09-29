Володин в Telegram опроверг заявление о запрете на выезд за границу

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале, сообщив, что раннее его заявление о запрете на выезд за границу для военнобязанных россиян требует уточнения. Так, сообщает ИА «Высота 102», по словам Володина, покидать страну не получившие повесток россияне все же имеют возможность в условиях частичной мобилизации.

– Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов, – говорится в сообщении спикера ГД.

Напомним, сегодня, 29 сентября, Вячеслав Володин, ссылаясь на федеральный закон, заявил о необходимости военнообязанным уведомлять в обязательном порядке военкоматы о намерении выезжать за пределы государства. Между тем, 26 сентября в Минобороны РФ заявляли, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается.