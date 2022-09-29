Володин подтвердил запрет на выезд за границу для военнообязанных

Спикер Госдумы РФ заявил 29 сентября о том, что в России действует запрет на выезд за границу граждан, находящихся на воинском учете. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Вячеслава Володина, он напоминает, что, согласно 31-ФЗ «О моьбилизационной подготовке и мобилизации в РФ», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).

– Такая норма закона есть и ей должны руководствоваться все военнообязанные, – уверен Вячеслав Володин.

Между тем, 26 сентября в Минобороны РФ заявляли, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на границе Волгоградской области и Казахстана выстроились огромные очереди из желающих покинуть Россию.