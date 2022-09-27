Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»

Юлия Доронина – педагог детского сада №236 Краснооктябрьского района Волгограда заняла первое место на всероссийском смотре профессионального мастерства среди работников дошкольного воспитания. Заключительный этап конкурса «Воспитатель года России – 2022» проходил в Ярославле с 23 по 27 сентября, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.

Волгоградка успешно прошла все три тура федерального этапа конкурса «Воспитатель года России – 2022», обойдя претендентов со всей страны. В числе пройдённых испытаний первого этапа - презентация «Моя педагогическая находка» и проведение мероприятия с детьми, второй этап включал «Мастерскую педагога» и «Собеседование с членами жюри».

В рамках третьего этапа прошли «Педагогические дебаты», где воспитатель из Волгоградской области в пятёрке лучших конкурировала с представителями Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.



Сегодня вечером губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил Юлию Доронину с заслуженной победой в телефонном разговоре.

